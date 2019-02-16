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Газ для авто б'є рекорди:
що буде з цінами, і чи не...

Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50

Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не...

Пропонуємо до обговорення:
За останні кілька місяців автогаз значно подешевшав. Чи протримаються ціни на такому рівні?

Дивися повний текст Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не \"програє\" бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50

и опять никто не говорит, что LPG - самое экологичное топливо для современных ДВС... не на том мы еще уровне, чтобы думать про природу, пока все не проcpем как обычно
Tamagoch
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