За останні кілька місяців автогаз значно подешевшав. Чи протримаються ціни на такому рівні?
Дивися повний текст Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не \"програє\" бензин.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50
Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не...
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Дивися повний текст Газ для авто б'є рекорди: що буде з цінами, і чи не \"програє\" бензин.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50
и опять никто не говорит, что LPG - самое экологичное топливо для современных ДВС... не на том мы еще уровне, чтобы думать про природу, пока все не проcpем как обычно
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