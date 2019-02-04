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Андрій Зінченко: норми споживання
газу без лічильника....

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42

Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....

Пропонуємо до обговорення:
Хочемо більше поговорити про майбутнє.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника. Вчора, сьогодні, завтра (частина 2).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42

Вас непроизвольно уводит в "сторону"
например:
"Газовая империя наносит ответный удар?"
Конкретизируем:
1. Во времена Чивакуни он лично делил скважины "Отдать Саше".
2.Сегодня уже целые поля принадлежать другой "семье."
Потребитель в условиях существующего беззакония будет постоянно в проигрыше - ибо работа с натуральными напёрсточниками.
Вывод: решать можно каждый случай только в судебном прении, с обозрением всех вариантов кидалова от откровенных барыг.
- Или полная ликвидация криминала от власти.(это как универсальный метод лечения)
Kudrjavuy
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