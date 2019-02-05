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В Україні запустять
держреєстр вакансій

В Україні запустять держреєстр вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:50

В Україні запустять держреєстр вакансій

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України затвердив план на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності

Дивися повний текст В Україні запустять держреєстр вакансій.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:50

который в том числе предусматривает запуск государственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом.


А конечно не особо в этом разбираюсь, но чем это отличается от одного из многих сайтов работы, которые довольно удобны и бесплатны(в базовой версии) для большинства как работодателей так и соискателей. Или это попил?
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