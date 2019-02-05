Кабінет Міністрів України затвердив план на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності
Дивися повний текст В Україні запустять держреєстр вакансій.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 13:50
В Україні запустять держреєстр вакансій
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Дивися повний текст В Україні запустять держреєстр вакансій.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:50
А конечно не особо в этом разбираюсь, но чем это отличается от одного из многих сайтов работы, которые довольно удобны и бесплатны(в базовой версии) для большинства как работодателей так и соискателей. Или это попил?
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