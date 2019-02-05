|
|
В УЗ анонсували запуск нового маршруту до Словаччини
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:31
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" відкриє у червні 2019 року новий залізничний маршрут між Словаччиною та Україною, запустять потяг Мукачево-Кошице.
Дивися повний текст В УЗ анонсували запуск нового маршруту до Словаччини
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87429
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор