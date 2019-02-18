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У Мінфіні розповіли, чи буде
продовження пільгового...

У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17

У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд, Президент і профільний комітет (Верховної Ради) погодилися з цим рішенням.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового періоду розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17

Конечно продлят, они ж спят и видят, как деньги с народу вытянуть.
11 000 000 000 грн. за 2 с гаком месяца.
И главное, дорог в стране нет, а они налоги с автомобилей на пенсии и президентский популизм перед выборами.
Rainbow
 
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