Уряд, Президент і профільний комітет (Верховної Ради) погодилися з цим рішенням.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового періоду розмитнення авто на \"єврономерах\".
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17
У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового періоду розмитнення авто на \"єврономерах\".
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17
Конечно продлят, они ж спят и видят, как деньги с народу вытянуть.
11 000 000 000 грн. за 2 с гаком месяца.
И главное, дорог в стране нет, а они налоги с автомобилей на пенсии и президентский популизм перед выборами.
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