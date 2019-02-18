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У Мінфіні розповіли, чи буде
продовження пільгового...

У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17

У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд, Президент і профільний комітет (Верховної Ради) погодилися з цим рішенням.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового періоду розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17

Конечно продлят, они ж спят и видят, как деньги с народу вытянуть.
11 000 000 000 грн. за 2 с гаком месяца.
И главное, дорог в стране нет, а они налоги с автомобилей на пенсии и президентский популизм перед выборами.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:37

Так в этом же и суть Системы - как то выкачать из своих ресурсов то есть народа- максимум абсурдными законами и налогами на что угодно... жаль только мы не угадаем чего именно ждать "завтра" нас ведь не информируют об правилах своих игр..)
Parht
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:44

  Parht написав:Так в этом же и суть Системы - как то выкачать из своих ресурсов то есть народа- максимум абсурдными законами и налогами на что угодно... жаль только мы не угадаем чего именно ждать "завтра" нас ведь не информируют об правилах своих игр..)


абсурдными?
да вы с ума сошли... где еще в мире можно шлак поставить на учет да еще за пол цены?
на самом деле это реальная победа власти над скептиками
помните в самом начале - да кто будет растамаживать по таким конским ценам?
нашлось пару сотен тысяч "идиотов", как оказалось

другое дело, что деньги эти отправились на популистические цели
хрен с ним - пусть не на дороги, пусть будут на покрытие дефицита ПФ, но какого черта поднимать пенсии? или у вас денег в ПФ много?
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:48

  kirsh написав:на самом деле это реальная победа власти над скептиками


Но вы бы хоть подождали 39 дней прежде чем объявлять о реальной победе власти над скептиками.
Если что у меня нет евробляхи, просто наблюдаю со стороны, и даже не знаю как сам бы поступил.
Умнее конечно на месте Грынива было посоветовать Южаниной чуток перенести это дело на послевыборной период, но сделали как сделали. Наблюдаем.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:54

  freeze написав:
  kirsh написав:на самом деле это реальная победа власти над скептиками


Но вы бы хоть подождали 39 дней прежде чем объявлять о реальной победе власти над скептиками.
Если что у меня нет евробляхи, просто наблюдаю со стороны, и даже не знаю как сам бы поступил.
Умнее конечно на месте Грынива было посоветовать Южаниной чуток перенести это дело на послевыборной период, но сделали как сделали. Наблюдаем.


а че ждать-то?

я вижу огромную разницу между "да кто их будет растамаживать за такое бабло" и 11,5 ярдами в бюджете
и это абсолютно не относится к тому, кто победит на выборах
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05

  kirsh написав:и это абсолютно не относится к тому, кто победит на выборах


Если вам всё равно, кто победит на выборах, тогда можно делать разные вещи. А предвыборные штабы должны просчитывать последствия своих действий, им за это деньги платят.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:39

По словам харанта, "Очікували на 1 млрд, отримали 11 млрд". Якщо це дійсно так, то страшно за нашу економіку, там їх очікування в 11 разів від результату відрізняються.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:38

  freeze написав:
  kirsh написав:и это абсолютно не относится к тому, кто победит на выборах


Если вам всё равно, кто победит на выборах, тогда можно делать разные вещи. А предвыборные штабы должны просчитывать последствия своих действий, им за это деньги платят.


мне не все равно
но выборы выборами, а экономика экономикой
kirsh
 
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