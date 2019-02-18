У Мінфіні розповіли, чи буде продовження пільгового...

Вы скажите когда будут машины тормозить, забирать и людей на 175000 штрафовать.
Ваши льготы на растаможку большинству просто не нужны. Будут ездить до последнего дня, потом сдадут за 100-500$ на разборку
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:54
Вы скажите когда будут машины тормозить, забирать и людей на 175000 штрафовать.
Ваши льготы на растаможку большинству просто не нужны. Будут ездить до последнего дня, потом сдадут за 100-500$ на разборку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:52
очередные де*** решения, такого же де*** правительства с его антинародными Законами - ухудшающими жизнь Украинского народа....
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