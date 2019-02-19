Майже 4 тисячі гривень на сім'ю – це середній борг українців за комуналку.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:31
Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:43
Вы хоть уточняйте чья ?
Тех кто не платит или тех кто доит страну и их граждан не гнушаясь ни чем ?
Если вы за первых, то скажем с какого перепугу пенсинер должен бегать за субсидией и не является ли это унижением ? И пенсионер это скажем очевидный случай, а работающие граждане всем по карману ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51
Не хочешь бегать плати деньги. В чем унижение? В пользовании предоставленной государством социальной защитой?
А работающим гражданам субсидии не дают? Вообще?
Востаннє редагувалось Type1 в Сер 20 лют, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:53
Igorten а вы не унижайтесь - отключите у себя дома электричество, отопление, подачу воды и т.д. и ничего не платите. А если хотите иметь коммунальные блага - платите. Вы ведь получаете зарплату за свою работу? Если да, то почему коммунальные службы не должны получать за свою?
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:59
Polly
А результат этой всей безнаказанности бьет по карманам и качеству жизни абсолютно всех граждан.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:59
Выход есть !
Снова докажите необходимость повышения ваших тарифов при тотальной монополии, незамедлительно подымите их и наблюдайте результат поступления денег
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:07
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:09
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:10
Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага
Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке"
|