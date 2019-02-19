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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:31

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

Пропонуємо до обговорення:
Майже 4 тисячі гривень на сім'ю – це середній борг українців за комуналку.

Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:32

Одна из главных причин – это безнаказанность.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:43

  Type1 написав:Одна из главных причин – это безнаказанность.


Вы хоть уточняйте чья ? :)
Тех кто не платит или тех кто доит страну и их граждан не гнушаясь ни чем ?

Если вы за первых, то скажем с какого перепугу пенсинер должен бегать за субсидией и не является ли это унижением ? И пенсионер это скажем очевидный случай, а работающие граждане всем по карману ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51

  Igorten написав:
  Type1 написав:Одна из главных причин – это безнаказанность.


Вы хоть уточняйте чья ? :)
Тех кто не платит или тех кто доит страну и их граждан не гнушаясь ни чем ?

Если вы за первых, то скажем с какого перепугу пенсинер должен бегать за субсидией и не является ли это унижением ? И пенсионер это скажем очевидный случай, а работающие граждане всем по карману ?

Не хочешь бегать плати деньги. В чем унижение? В пользовании предоставленной государством социальной защитой?
А работающим гражданам субсидии не дают? Вообще? :shock:
Востаннє редагувалось Type1 в Сер 20 лют, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:53

Igorten а вы не унижайтесь - отключите у себя дома электричество, отопление, подачу воды и т.д. и ничего не платите. А если хотите иметь коммунальные блага - платите. Вы ведь получаете зарплату за свою работу? Если да, то почему коммунальные службы не должны получать за свою?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:59

Polly
А результат этой всей безнаказанности бьет по карманам и качеству жизни абсолютно всех граждан.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:59

Выход есть !
Снова докажите необходимость повышения ваших тарифов при тотальной монополии, незамедлительно подымите их и наблюдайте результат поступления денег
cia
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:07

  Type1 написав:А работающим гражданам субсидии не дают? Вообще?
Чаще не дают, чем дают
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:09

  Patrick написав:
  Type1 написав:А работающим гражданам субсидии не дают? Вообще?
Чаще не дают, чем дают

На каком основании чаще отказывают?
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:10

Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага ;)

Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке" :)
Igorten
 
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