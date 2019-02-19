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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:15

PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:16

  Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага ;)

Впаривайте уже, про "блага" все равно не я писал.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:18

  Type1 написав:
  Patrick написав:
  Type1 написав:А работающим гражданам субсидии не дают? Вообще?
Чаще не дают, чем дают

На каком основании чаще отказывают?

  Джон написав:субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..
То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..
Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворником поработать, второе грузчиком не согласен? Прощай субсидия..

https://forum.finance.ua/topic223032.html#p4578018
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:19

  Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага ;)

Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке" :)

Так что там с субсидиями?
Гордость и предубеждение не дают воспользоваться?
Главное, что не платить совесть позволяет.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:21

  Patrick написав:субсидия сейчас насчитывается так что многие ее не получают. Простой пример есть муж жена квартира где они живут мужа и например квартира где прописана жена у своих родителей.. так вот раньше считали субсидию по прописанным жителям и их доходам.. но после очередного покращення считают по иному - на квартиру например мужа считают доход как мужа так собственно и жены которая ПРОПИСАНА у родителей а старикам родителям тоже СЧИТАЮТ доход жены..
То есть доходы суммируют а расходы нет. То есть по факту и у мужа накрылась субсидия и у стариков родителей жены тоже..
Вот как то так..а безработные? Стоит инженер технолог на учете ему одно предложение дворником поработать, второе грузчиком не согласен? Прощай субсидия..

https://forum.finance.ua/topic223032.html#p4578018[/quote]
Что мешает прописаться по месту фактического проживания?
То есть инженер-технолог будет ждать работу мечты, а во время его отдых оплачивать коммуналку надо из моих налогов?
Востаннє редагувалось Type1 в Сер 20 лют, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:22

Type1 а чем плоха работа дворника или грузчика? Неужели проще клянчить субсидию? В конце-концов можно переучиться и найти применение своим знаниям так или иначе и перестать ныть.
Востаннє редагувалось Polly в Сер 20 лют, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:23

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

Где все поцреоты. Они же кричали, что любую антинародную власть скинут.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:29

  Polly написав:PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.

Серйозно?
В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю.
Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально?
Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс.
Відключай...
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32

  Золотой батон написав:Где все поцреоты. Они же кричали, что любую антинародную власть скинут.

І до Ахметова руки дойдуть. Не переживай. Поки займіться відключенням опалення в моїй квартирі. Адже хтось-то з будинку платить за рахунок субсидії.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:33

  Polly написав:PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.

У меня нет субсидии, никогда не было. И очень надеюсь не обращаться за помощью к государству. Я сторонник того, что их (субсидий) не должно быть в принципе, чтобы все могли заплатить за коммуналку, и пенсионеры и работающие.

PS. Налоги плачу. Про совесть молчу.
PS2. Субсидия нужна пенсионерам, раз уже такие тарифы и мизерные пенсии. Но далеко не все пенсионеры могут ее оформить. И детям приходится помогать своим родителям.
Patrick
 
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