Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага
Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке"
Так что там с субсидиями? Гордость и предубеждение не дают воспользоваться? Главное, что не платить совесть позволяет.
Вы за меня ? Я вам сказал что я не плачу полный обьем ? Если в вашем окружении нет людей у которых коммуналка забирает весьма необходимый обьем денег для семьи то это не значит что их нет. А то что тут умничают про то что было бы типа желание. Тогда поем другую песню о оставлении субсидии пенсионерам за чертой бедности и реальным инвалидам. Остальные пусть крутятся как хотят тогда и посмотрим
Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага
Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке"
Так что там с субсидиями? Гордость и предубеждение не дают воспользоваться? Главное, что не платить совесть позволяет.
Вы за меня ? Я вам сказал что я не плачу полный обьем ? Если в вашем окружении нет людей у которых коммуналка забирает весьма необходимый обьем денег для семьи то это не значит что их нет. А то что тут умничают про то что было бы типа желание. Тогда поем другую песню о оставлении субсидии пенсионерам за чертой бедности и реальным инвалидам. Остальные пусть крутятся как хотят тогда и посмотрим
Так у нас же інвалідів розведеться, як чорнобильців колись, чи АТОшників серед депутатів та поліцейських.
Igorten Я за вашу точку зрения. Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности. Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.