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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:35

  Type1 написав:
  Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага ;)

Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке" :)

Так что там с субсидиями?
Гордость и предубеждение не дают воспользоваться?
Главное, что не платить совесть позволяет.


Вы за меня ? Я вам сказал что я не плачу полный обьем ? :) Если в вашем окружении нет людей у которых коммуналка забирает весьма необходимый обьем денег для семьи то это не значит что их нет. А то что тут умничают про то что было бы типа желание. Тогда поем другую песню о оставлении субсидии пенсионерам за чертой бедности и реальным инвалидам. Остальные пусть крутятся как хотят тогда и посмотрим ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:39

  Type1 написав:Что мешает прописаться по месту фактического проживания?
Минрегион :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Он еще аренду из тени не успел вывести. Нестыковка с минсоцполитики.
https://news.finance.ua/ua/news/-/444226/v-ukrayini-orendu-zhytla-hochut-vyvesty-z-tini
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:40

  Igorten написав:
  Type1 написав:
  Igorten написав:Type1 Видать действительно мало подняли. Нужно поднять так что бы дошло и до вас. А потом я буду впаривать вам про блага ;)

Понятно форум финансовый и люди не бедные и как сказал Порошенко "я знаю о проблемах не по наслышке" :)

Так что там с субсидиями?
Гордость и предубеждение не дают воспользоваться?
Главное, что не платить совесть позволяет.


Вы за меня ? Я вам сказал что я не плачу полный обьем ? :) Если в вашем окружении нет людей у которых коммуналка забирает весьма необходимый обьем денег для семьи то это не значит что их нет. А то что тут умничают про то что было бы типа желание. Тогда поем другую песню о оставлении субсидии пенсионерам за чертой бедности и реальным инвалидам. Остальные пусть крутятся как хотят тогда и посмотрим ;)

Так у нас же інвалідів розведеться, як чорнобильців колись, чи АТОшників серед депутатів та поліцейських.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:42

Igorten
Я за вашу точку зрения.
Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности.
Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:44

jeugen хорошее решение
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:44

  Patrick написав:
  Type1 написав:Что мешает прописаться по месту фактического проживания?
Минрегион :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Он еще аренду из тени не успел вывести. Нестыковка с минсоцполитики.
https://news.finance.ua/ua/news/-/444226/v-ukrayini-orendu-zhytla-hochut-vyvesty-z-tini

Я Вас не понял.
Отказывают в изменении адреса регистрации?
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