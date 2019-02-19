Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Polly написав:PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.
Серйозно? В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю. Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально? Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс. Відключай...
Не, не так, а... "і остаточно прощавай!"
А вообще, чтобы люди платили, для начала надо бы привести эти коммунальные тарифы к законному знаменателю. А то, судом они еще в декабре для Киева возвращены на уровень 2015 года, а завышенные в 2 раза платежки "Виталька и его команда" незаконно продолжает выставлять, читай залазит всем киевлянам в карман и их прямо обворовывает на сотни миллионов в месяц. Но, ни деградантам из ГПУ, ни в ДБР и в НАБУ - и дела нет.
Здесь я читаю Закон, а здесь я рыбу заворачиваю.
Ну потому и у людей такое же отношение, пусть они сами платят по своим незаконным тарифам
Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..
Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?
То есть по-Вашему, государство должно заботиться об арендаторах и их родственников, которые вступили в незарегестрированные этим государством финансовые отношения, мало того, знают о факте нарушения налоговой дисциплины арендатором, не сообщают об этом, чем помогают ему уклоняться от уплаты налогов?
Не подумайте, что я какой-то юродивый идиот, не понимающий положение дел в нашей стране... Я тоже снимаю квартиру и мой арендодатель не платит налоги. Но ждать от государства помощи в данной ситуации глупо. Государство никак не контролирует подобные взаимоотношения, так как они нарушают правила, которые государство создало. Создало чтобы защитить в том числе и их интересы. Это все равно, что договориться с соседкой, что она тебе пирожков наготовит, отравиться, а потом взывать к государству, что то не проверило способность соседки готовить пирожки на продажу.
Для государства они не снимают квартиру а живут по прописке. С чего вдруг оно должно давать субсидию?
Значит не будет скоро у деток в школе музыки и физики . Интересы государства защищены
Так, что делать, что делать??? М-ммм(напряженно думает) Придумал! Надо повысить тарифы! Чтобы те кто платят покрывали расходы тех, кто не платит! Только так мы уйдем от проклятого совка с его уравниловкой и содержанием глупой социальной системы!
Type1 написав:Для государства они не снимают квартиру а живут по прописке. С чего вдруг оно должно давать субсидию?
А з того, що держава була найнята народом, аби зробила його щасливим та оберігала від лихих. (Це перше - що не виконує наша держава, або виконує в досить малому об*ємі). Що до проживання за пропискою - тоді підрахуємо витрати: - ми з дружиною отримуємо по 15 тис грн в міс; - я і дитина прописані в Кіровограді а працюємо і навчаємося в Києві. Тоб-то 5днів на тиждень нам потрібно витрачати на дорогу по 1 052грн (автобус Кіровоград-Київ - по 250грн, метро в Києві - по 8грн, маршрутка в Кіровограді - по 5грн). Загалом в місяць виходить - 22 092грн; - дружина прописана в Дніпровській обл. щодня на дорогу їй потрібно витрачати 956грн (по 370грн - потяг Київ-Дніпро, по 100грн - автобус смт - Дніпро, по 8 грн - метро в Києві). Загалом в місяць виходить - 20 076грн; - її батьки пенсіонери, мої - теж. А ще дитсадок треба заплатити і самому поїсти. Одяг періодично міняти теж не помішало б. При щомісячному мінусовому заробітку невже нам не мають видавати субсидію? Чому батькам пенсіонерам в ній відмовляють?
Востаннє редагувалось jeugen в Сер 20 лют, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Patrick Интересы государства, как раз не защищены. Такие как я и ваши учителя позволяют арендодателям не платить налоги. Люди готовы работать за серую зарплату и государство недополучает налоги, которые идут в том числе на зарплаты учителей и пенсии. Люди всячески пытаются обмануть государство, а потом требуют от него защиты. Так не бывает. Решение одно - наказывать за нарушение закона, правил, обязательств. От парковки, до взятки. Для мониторинга финансового злоупотребления - всеобщее декларирование доходов. От 16 до 150 лет. Без исключений. Но против этого будут и депутаты, и пенсионеры. Поэтому варимся в этом болоте.
Type1 написав:Для мониторинга финансового злоупотребления - всеобщее декларирование доходов. От 16 до 150 лет. Без исключений. Но против этого будут и депутаты, и пенсионеры. Поэтому варимся в этом болоте.
Це декларування давно ведеться податковою службою. Всі ми сплачуємо податки, а от-же світимо свій ідентифікаційний код. І я не розумію державу яка пропускає в депутати бомжа у якого багаті родичи, які все життя платили податки за отриману мінімальну з/п. При бажані - кожен в податковій може співставити сплачені податки за 28років умовною дружиною депутата, яка дозволила собі купити в 2018-му Ренжа, а чоловіку подарувати Бентлі. І я даю 90%, що нею були сплачені податки, які покриють не більше вартість цих автомобілів. Але не покриють ті гектари маєтку і модернізацію заводу, а ще не покриють витрати на щоденне проживання.
О да, это как раз "не буду убирать говно за своей собакой, пока мой сосед не начнет убирать". А как условный кто-то собирается требовать что-то от верхушки, когда сам не выполняет свои обязательства? Результат сомнителен потому что большинство это устраивает. Должна быть ответственность за нарушения. Когда большинство свыкнемся с мыслью о своей ответственности, оно перестанет терпеть чужую. Элементарная психология.
У нас, сцуко ВСЕ привыкли нарушать закон. Наши дети растут и видят вокруг наплевательское отношение к закону. Откуда взяться нормальной верхушке, если все одним мирром мазаны? ("все" - небольшая гипербола).
Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата? Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.
Type1 написав:Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.
И + еще много миллионов на кормежду этого контроля и на его проведение... И + еще больше... системам обхода этого контроля... (от и так обедневших людей) И как ты собрался в таком случае заставить олигархат быть чистеньким?