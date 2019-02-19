Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

Type1 написав:

Patrick написав: Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..



Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре? Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?

То есть по-Вашему, государство должно заботиться об арендаторах и их родственников, которые вступили в незарегестрированные этим государством финансовые отношения, мало того, знают о факте нарушения налоговой дисциплины арендатором, не сообщают об этом, чем помогают ему уклоняться от уплаты налогов?Не подумайте, что я какой-то юродивый идиот, не понимающий положение дел в нашей стране... Я тоже снимаю квартиру и мой арендодатель не платит налоги. Но ждать от государства помощи в данной ситуации глупо. Государство никак не контролирует подобные взаимоотношения, так как они нарушают правила, которые государство создало. Создало чтобы защитить в том числе и их интересы. Это все равно, что договориться с соседкой, что она тебе пирожков наготовит, отравиться, а потом взывать к государству, что то не проверило способность соседки готовить пирожки на продажу.Для государства они не снимают квартиру а живут по прописке. С чего вдруг оно должно давать субсидию?