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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:22

  jeugen написав:
  Polly написав:PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.

Серйозно?
В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю.
Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально?
Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс.
Відключай...

Не, не так, а... "і остаточно прощавай!" :mrgreen:

А вообще, чтобы люди платили, для начала надо бы привести эти коммунальные тарифы к законному знаменателю.
А то, судом они еще в декабре для Киева возвращены на уровень 2015 года, а завышенные в 2 раза платежки "Виталька и его команда" незаконно продолжает выставлять, читай залазит всем киевлянам в карман и их прямо обворовывает на сотни миллионов в месяц. Но, ни деградантам из ГПУ, ни в ДБР и в НАБУ - и дела нет.

Здесь я читаю Закон, а здесь я рыбу заворачиваю.

Ну потому и у людей такое же отношение, пусть они сами платят по своим незаконным тарифам :x
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:30

  Type1 написав:
  Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..

Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?

То есть по-Вашему, государство должно заботиться об арендаторах и их родственников, которые вступили в незарегестрированные этим государством финансовые отношения, мало того, знают о факте нарушения налоговой дисциплины арендатором, не сообщают об этом, чем помогают ему уклоняться от уплаты налогов?

Не подумайте, что я какой-то юродивый идиот, не понимающий положение дел в нашей стране... Я тоже снимаю квартиру и мой арендодатель не платит налоги. Но ждать от государства помощи в данной ситуации глупо. Государство никак не контролирует подобные взаимоотношения, так как они нарушают правила, которые государство создало. Создало чтобы защитить в том числе и их интересы. Это все равно, что договориться с соседкой, что она тебе пирожков наготовит, отравиться, а потом взывать к государству, что то не проверило способность соседки готовить пирожки на продажу.

Для государства они не снимают квартиру а живут по прописке. С чего вдруг оно должно давать субсидию?

Значит не будет скоро у деток в школе музыки и физики :cry: . Интересы государства защищены :!:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:34

Так, что делать, что делать???
М-ммм(напряженно думает)
Придумал! Надо повысить тарифы! Чтобы те кто платят покрывали расходы тех, кто не платит! Только так мы уйдем от проклятого совка с его уравниловкой и содержанием глупой социальной системы!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:37

  Type1 написав:
  Igorten написав:
  Type1 написав:Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.

Потому что нарушение законов, правил, обязательств зачастую остаются безнаказанными.
Я с этого начал (мой первый комментарий)

Или вы к тому, что "не буду убирать говно за своей собакой, пока мой сосед не начнет убирать"?


Извиняюсь за свой разговорный, но тут такая фигня, требовать соблюдение законов от граждан при том что те кто наверху ими (законами) вертят как хотят и не соблюдают ... Рыба гниет с головы.

Требовать в общем можно и даже нужно, но результат сомнителен.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 20 лют, 2019 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:38

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

  Type1 написав:Для государства они не снимают квартиру а живут по прописке. С чего вдруг оно должно давать субсидию?

А з того, що держава була найнята народом, аби зробила його щасливим та оберігала від лихих. (Це перше - що не виконує наша держава, або виконує в досить малому об*ємі).
Що до проживання за пропискою - тоді підрахуємо витрати:
- ми з дружиною отримуємо по 15 тис грн в міс;
- я і дитина прописані в Кіровограді а працюємо і навчаємося в Києві. Тоб-то 5днів на тиждень нам потрібно витрачати на дорогу по 1 052грн (автобус Кіровоград-Київ - по 250грн, метро в Києві - по 8грн, маршрутка в Кіровограді - по 5грн). Загалом в місяць виходить - 22 092грн;
- дружина прописана в Дніпровській обл. щодня на дорогу їй потрібно витрачати 956грн (по 370грн - потяг Київ-Дніпро, по 100грн - автобус смт - Дніпро, по 8 грн - метро в Києві). Загалом в місяць виходить - 20 076грн;
- її батьки пенсіонери, мої - теж. А ще дитсадок треба заплатити і самому поїсти. Одяг періодично міняти теж не помішало б.
При щомісячному мінусовому заробітку невже нам не мають видавати субсидію? Чому батькам пенсіонерам в ній відмовляють?
Востаннє редагувалось jeugen в Сер 20 лют, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42

Patrick
Интересы государства, как раз не защищены. Такие как я и ваши учителя позволяют арендодателям не платить налоги. Люди готовы работать за серую зарплату и государство недополучает налоги, которые идут в том числе на зарплаты учителей и пенсии. Люди всячески пытаются обмануть государство, а потом требуют от него защиты.
Так не бывает.
Решение одно - наказывать за нарушение закона, правил, обязательств. От парковки, до взятки. Для мониторинга финансового злоупотребления - всеобщее декларирование доходов. От 16 до 150 лет. Без исключений. Но против этого будут и депутаты, и пенсионеры. Поэтому варимся в этом болоте.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:51

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

  Type1 написав:Для мониторинга финансового злоупотребления - всеобщее декларирование доходов. От 16 до 150 лет. Без исключений. Но против этого будут и депутаты, и пенсионеры. Поэтому варимся в этом болоте.

Це декларування давно ведеться податковою службою. Всі ми сплачуємо податки, а от-же світимо свій ідентифікаційний код. І я не розумію державу яка пропускає в депутати бомжа у якого багаті родичи, які все життя платили податки за отриману мінімальну з/п. При бажані - кожен в податковій може співставити сплачені податки за 28років умовною дружиною депутата, яка дозволила собі купити в 2018-му Ренжа, а чоловіку подарувати Бентлі. І я даю 90%, що нею були сплачені податки, які покриють не більше вартість цих автомобілів. Але не покриють ті гектари маєтку і модернізацію заводу, а ще не покриють витрати на щоденне проживання.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:56

О да, это как раз "не буду убирать говно за своей собакой, пока мой сосед не начнет убирать". А как условный кто-то собирается требовать что-то от верхушки, когда сам не выполняет свои обязательства? Результат сомнителен потому что большинство это устраивает. Должна быть ответственность за нарушения. Когда большинство свыкнемся с мыслью о своей ответственности, оно перестанет терпеть чужую. Элементарная психология.


У нас, сцуко ВСЕ привыкли нарушать закон. Наши дети растут и видят вокруг наплевательское отношение к закону. Откуда взяться нормальной верхушке, если все одним мирром мазаны? ("все" - небольшая гипербола).
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:03

Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата?
Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:08

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

  Type1 написав:Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.

И + еще много миллионов на кормежду этого контроля и на его проведение...
И + еще больше... системам обхода этого контроля... (от и так обедневших людей)
И как ты собрался в таком случае заставить олигархат быть чистеньким?
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