Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

Type1 написав:Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата?
Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.
Робити реформи заради реформи - я це вважаю повним брєдом.
Чому держава не може зробити публічними данні податкової по всим платникам податків?
І щоб кожен міг порівняти суми з яких сплачені з витраченими коштами. Тоді ж сусід зможе впевнитись в своєму сусідові і журналістам буде легше "копати" на публічних людей. І офшорників буде видно.
Навіщо "напрягати" бідних депутатів. Адже вони відовлікаються на заповнення декларації - замість того, аби думати, як нам зробити життя кращим.
Просто відкрити бази
#Anonimus ?