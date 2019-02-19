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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15

  Type1 написав:Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата?
Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.

Робити реформи заради реформи - я це вважаю повним брєдом.
Чому держава не може зробити публічними данні податкової по всим платникам податків?
І щоб кожен міг порівняти суми з яких сплачені з витраченими коштами. Тоді ж сусід зможе впевнитись в своєму сусідові і журналістам буде легше "копати" на публічних людей. І офшорників буде видно.
Навіщо "напрягати" бідних депутатів. Адже вони відовлікаються на заповнення декларації - замість того, аби думати, як нам зробити життя кращим.
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