RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:15

  Type1 написав:Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата?
Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.

Робити реформи заради реформи - я це вважаю повним брєдом.
Чому держава не може зробити публічними данні податкової по всим платникам податків?
І щоб кожен міг порівняти суми з яких сплачені з витраченими коштами. Тоді ж сусід зможе впевнитись в своєму сусідові і журналістам буде легше "копати" на публічних людей. І офшорників буде видно.
Навіщо "напрягати" бідних депутатів. Адже вони відовлікаються на заповнення декларації - замість того, аби думати, як нам зробити життя кращим.
Просто відкрити бази
#Anonimus ?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:40

  Type1 написав:Igorten
Я за вашу точку зрения.
Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности.
Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.


Согласен, я плачу по полной.
А теперь представьте завтра в Вашем кране потечет горячяя вода градусов так +30.
А счет Вам выставят как за +60. Или прийдет счет за утечку холодной воды в подвале Вашего дома. Вы согласны платить по полной и по "рыночным" (по версии поставщика услуг)
ценам. Или Вы скажите, что можно добиться перерасчета?
Нам сейсчас пытаются впихнуть услуги ЖКХ по европейским ценам, но при африканской ЗП и с африканским качеством. И даже заложить туда оплату субсидий.
Вот и вопрос: как Вы думаете если все и все будут покорно оплачивать что-то когда-то поменяется.
ПС. Зайдите в офис Вашей управляющей компании и посмотрите на эти ремонты и узнайте ЗП у их сотрудников....
coulthard
 
Повідомлень: 329
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:01

В общем дай бог тем долгам расти и дальше этакая коммунальная революция без шума и пыли:) Европейские ценности чет меня стали напрягать, так как в наших реалиях это исключительно европейские затраты.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 20 лют, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:08

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

  coulthard написав:Вот и вопрос: как Вы думаете если все и все будут покорно оплачивать что-то когда-то поменяется
вырастут тарифы тогда и так до предела.Предел устанавливаем мы сами
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 06.03.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:26

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

Ну так поднимите тарифы еще больше - вообще платить перестанут
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:26

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

Так они и так подымают. Следующее повышение на вывоз мусора 20% в Киеве с 1 апреля. Потом в конце весны на газ опять повышают и далее на электричество. Будут бесконечно доить пока платят. Европейской стране европейские цены. У них видимо логика простая, как тут уже написали выше, пусть те кто может заплатить платят за тех кто не может. :D
Золотой батон
 
Повідомлень: 83
З нами з: 20.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:00

  Igorten написав:
  Type1 написав:Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.

Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать.
SMOKE
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за...
R2 » Сер 20 лют, 2019 15:32
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 15:32
Parht
Бюджет-2018 недовиконаний на 2%
R2 » Сер 20 лют, 2019 12:26
3 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 14:12
kirsh
У поліції назвали суму, яка вважається підкупом виборця
R2 » Вів 19 лют, 2019 23:32
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 23:32
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.