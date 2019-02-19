Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

EKO написав:

jeugen написав: Polly написав: PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит. Субсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.

Серйозно?

В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю.

Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально?

Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс.

Відключай... Серйозно?В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю.Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально?Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс.

Не, не так, а... "і остаточно прощавай!"А вообще, чтобы люди платили, для начала надо бы привести эти коммунальные тарифы к законному знаменателю.А то, судом они еще в декабре для Киева возвращены на уровень 2015 года, а завышенные в 2 раза платежки "Виталька и его команда" незаконно продолжает выставлять, читай залазит всем киевлянам в карман и их прямо обворовывает на сотни миллионов в месяц. Но, ни деградантам из ГПУ, ни в ДБР и в НАБУ - и дела нет.Здесь я читаю Закон, а здесь я рыбу заворачиваю.Ну потому и у людей такое же отношение, пусть они сами платят по своим незаконным тарифам