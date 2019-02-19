Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Type1 написав:Это контроль за доходами, нужен контроль и за расходами. Я в курсе как выглядит декларация гос служащих. Вполне себе прекрасная весчь. на 4 из 5. Хочу чтоб такая была и у бабушек госслужащих и у троюродных сестер их уборщиц. И у меня, вдруг я муж троюродной сестры уборщицы бабушки депутата? Ну а дальше контроль и ответственность за предоставленные данные и причинах этих самых данных.
Робити реформи заради реформи - я це вважаю повним брєдом. Чому держава не може зробити публічними данні податкової по всим платникам податків? І щоб кожен міг порівняти суми з яких сплачені з витраченими коштами. Тоді ж сусід зможе впевнитись в своєму сусідові і журналістам буде легше "копати" на публічних людей. І офшорників буде видно. Навіщо "напрягати" бідних депутатів. Адже вони відовлікаються на заповнення декларації - замість того, аби думати, як нам зробити життя кращим. Просто відкрити бази #Anonimus ?
Type1 написав:Igorten Я за вашу точку зрения. Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности. Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Согласен, я плачу по полной. А теперь представьте завтра в Вашем кране потечет горячяя вода градусов так +30. А счет Вам выставят как за +60. Или прийдет счет за утечку холодной воды в подвале Вашего дома. Вы согласны платить по полной и по "рыночным" (по версии поставщика услуг) ценам. Или Вы скажите, что можно добиться перерасчета? Нам сейсчас пытаются впихнуть услуги ЖКХ по европейским ценам, но при африканской ЗП и с африканским качеством. И даже заложить туда оплату субсидий. Вот и вопрос: как Вы думаете если все и все будут покорно оплачивать что-то когда-то поменяется. ПС. Зайдите в офис Вашей управляющей компании и посмотрите на эти ремонты и узнайте ЗП у их сотрудников....
coulthard написав:Вот и вопрос: как Вы думаете если все и все будут покорно оплачивать что-то когда-то поменяется
вырастут тарифы тогда и так до предела.Предел устанавливаем мы сами
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Так они и так подымают. Следующее повышение на вывоз мусора 20% в Киеве с 1 апреля. Потом в конце весны на газ опять повышают и далее на электричество. Будут бесконечно доить пока платят. Европейской стране европейские цены. У них видимо логика простая, как тут уже написали выше, пусть те кто может заплатить платят за тех кто не может.
Type1 написав:Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.
Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать.
Polly написав:PatrickСубсидии должны получать пенсионеры и инвалиды. Все остальные - зарабатывают и платят самостоятельно. Имейте совесть и гордость! Не сидите на шее налогоплательщиков, нас (платящих налоги) на всех не хватит.
Серйозно? В ідеалі - так воно і має бути і загальна вартість комунальних з інтернетом, мобільним зв*язком та кабельним не має перевищувати 50% надходжень в сім*ю. Але, повертаючись до наших реалій - при мінімальній з/п в 4500грн/міс платити за опалення квартири 2 500грн/міс - це нормально? Хочете ринкових тарифів - давайте ринкові з/п. А так - то мені не соромно не платити за опалення. Як відключать - поставлю котел за 10к грн і буду доплачувати за світло по 200грн/міс. Відключай...
Не, не так, а... "і остаточно прощавай!"
А вообще, чтобы люди платили, для начала надо бы привести эти коммунальные тарифы к законному знаменателю. А то, судом они еще в декабре для Киева возвращены на уровень 2015 года, а завышенные в 2 раза платежки "Виталька и его команда" незаконно продолжает выставлять, читай залазит всем киевлянам в карман и их прямо обворовывает на сотни миллионов в месяц. Но, ни деградантам из ГПУ, ни в ДБР и в НАБУ - и дела нет.
Здесь я читаю Закон, а здесь я рыбу заворачиваю.
Ну потому и у людей такое же отношение, пусть они сами платят по своим незаконным тарифам
Детский сад. Люди пользуются водой, газом, электрикой и не платят ничего, придумывая себе бредовые оправдания