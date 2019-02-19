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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:16

Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.


Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:38

  priem_metalla86 написав:Smoke, Вам или мало лет или у Вас маленький IQ.
Все, кто прочитал ваш отзыв стал немножечко тупее.

Не утруждайте себя. Мой пост был для думающих, зрелых людей, которые в состоянии понять простые вещи и начинать строить нормальную жизнь в своей стране с себя. На форуме полно неадекватов, которых виноваты все вокруг и живущих по совковом у принципу- "государство пусть мне сделает/даст, а потом уж я". Вон организм под вами вообще узрел агитацию за Пороха в моем призыве платить налоги и соблюдать правила дорожного движения)) О каком наличии IQ можно вообще рассуждать?!
SMOKE
 
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