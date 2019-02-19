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Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:16
Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.
Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: Чет 21 лют, 2019 07:38
priem_metalla86 написав:
Smoke, Вам или мало лет или у Вас маленький IQ.
Все, кто прочитал ваш отзыв стал немножечко тупее.
Не утруждайте себя. Мой пост был для думающих, зрелых людей, которые в состоянии понять простые вещи и начинать строить нормальную жизнь в своей стране с себя. На форуме полно неадекватов, которых виноваты все вокруг и живущих по совковом у принципу- "государство пусть мне сделает/даст, а потом уж я". Вон организм под вами вообще узрел агитацию за Пороха в моем призыве платить налоги и соблюдать правила дорожного движения)) О каком наличии IQ можно вообще рассуждать?!
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:53
Patrick написав:Type1
Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру.
Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..
Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?
Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?
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vetka
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:57
SMOKE написав: Igorten написав: Type1 написав:
Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.
Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать.
Господи, спаси страну от ее граждан, ну это так для начала
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:01
vetka написав: Patrick написав:Type1
Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру.
Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..
Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?
Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?
Ну да, а еще Надежда и Любовь.
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Patrick
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:02
Patrick написав:
Ну да, а еще Надежда и Любовь.
не смешно
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:23
priem_metalla86 написав:
Smoke, Вам или мало лет или у Вас маленький IQ.
Все, кто прочитал ваш отзыв стал немножечко тупее.
SMOKE написав:
Не утруждайте себя. Мой пост был для думающих, зрелых людей, которые в состоянии понять простые вещи и начинать строить нормальную жизнь в своей стране с себя. На форуме полно неадекватов, которых виноваты все вокруг и живущих по совковом у принципу- "государство пусть мне сделает/даст, а потом уж я". Вон организм под вами вообще узрел агитацию за Пороха в моем призыве платить налоги и соблюдать правила дорожного движения)) О каком наличии IQ можно вообще рассуждать?!
Организм слева, а Порох налоги платил и сейчас платит?
А его подельники? Про правила дорожного движения для их кортежей вообще не упоминаю.Чай, не в Венгрии живем или Чехии где президенты и премьеры ездят как обычные граждане.
Заклинания "начни с себя" слышу уже много лет,начиная с СССР.
Причем повторяют его за властью прошлой и нынешней их прихлебатели чтобы оправдать как минимум бездеятельность своих хозяев.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:50
SMOKE написав: Igorten написав: Type1 написав:
Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.
Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать.
Те що безкоштовно - того намагаюсь притримуватись. Тоб-то на їжджу по полосі з колись намальованою буквою "А". Недопалки - викидаю в смітник, якщо такий є. Адже у нас смітники по вулицям часто стоять тільки з 9:00 до 18:00.
І взагалі живу по Канадським принципам.
Але, якщо тарифи на комуналку більше ніж в 2 рази перевищують реальні затрати, а відмовитись від цієї послуги в односторонньому порядку - заборонено. То нехай ці тарифи оплачує той, хто їх придумав. Вибачте, але не маю можливості щомісяця платити по 4000грн комунальних. А це незважаючи на те, що щомісяця я з моїм роботодавцем сплачємо по 19,5% + 22% + 1,5% від моєї з/п до бюджету. А також по 20%ПДВ від всього придбаного. Зважаючи на те, що я ще орендую квартиру - то виходить, що просто за виживання в цій країні я сплачую 66% свого заробленого.
Виходить, що кріпацтво та рабство - це квіточки в порівняння з теперішнім капіталізмом.
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