Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

Додано: Чет 21 лют, 2019 09:50

SMOKE написав: Igorten написав: Type1 написав: Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.

Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран. Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях. Есть проблема у нас не цивилизованная, страна во всех отношениях.

Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать. Это следствие. Причина первейшая- в хитрожопых людях, не в чиновниках. Сначала меняется ментальность- потом появляется цмэивилизованность страны. Чинушы на этот процесс влияют косвенно. Реально всё зависит от людей. Для проблесков цивилизации нужно очень малой- платить по счетам всем, не ездить по полосе общественного транспорта, не кидать мимо урны, платить налоги- все делают и жизнь просто преображается до неузнаваемости. И никакие чинуши этому не смогут помешать.

Те що безкоштовно - того намагаюсь притримуватись. Тоб-то на їжджу по полосі з колись намальованою буквою "А". Недопалки - викидаю в смітник, якщо такий є. Адже у нас смітники по вулицям часто стоять тільки з 9:00 до 18:00.І взагалі живу по Канадським принципам.Але, якщо тарифи на комуналку більше ніж в 2 рази перевищують реальні затрати, а відмовитись від цієї послуги в односторонньому порядку - заборонено. То нехай ці тарифи оплачує той, хто їх придумав. Вибачте, але не маю можливості щомісяця платити по 4000грн комунальних. А це незважаючи на те, що щомісяця я з моїм роботодавцем сплачємо по 19,5% + 22% + 1,5% від моєї з/п до бюджету. А також по 20%ПДВ від всього придбаного. Зважаючи на те, що я ще орендую квартиру - то виходить, що просто за виживання в цій країні я сплачую 66% свого заробленого.Виходить, що кріпацтво та рабство - це квіточки в порівняння з теперішнім капіталізмом.