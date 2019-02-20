Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва

шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17
шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26
Неужели Вы имеете другие варианты?
Ведь для этого и делается всё: развалить остатки системы и сотворить на её костях высокоприбыльный бизнес.
Переложить все проблемы на население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:36
Не совсем так оно работает. Лучше поинтересуйтесь кому субсидия НЕ положена по уровню доходов!
А не положена она уже при доходах выше 8тыс.грн. Т.е. 15% потолок типа есть, но типа его и нет. Простой пример, ваши доходы 10тыс.грн., субсидия вам не положена, но в месяц зимой на коммуналку вы "легко" тратите 4тыс.грн., т.е. уже противоречие... Поэтому, декларируемые 15-30% за коммуналку, а остальное субсидия - просто пшик, работает для ограниченного усредненного уровня доходов.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:39
Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки
А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51
А Вы точно, с Украины?
Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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