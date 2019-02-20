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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17

  summacut написав:
Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.


Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?


шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26

  moldashavanin написав:
  summacut написав:
Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.


Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?


шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея

Неужели Вы имеете другие варианты?

Ведь для этого и делается всё: развалить остатки системы и сотворить на её костях высокоприбыльный бизнес.
Переложить все проблемы на население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:36

  Type1 написав:Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности. Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.


Не совсем так оно работает. Лучше поинтересуйтесь кому субсидия НЕ положена по уровню доходов!
А не положена она уже при доходах выше 8тыс.грн. Т.е. 15% потолок типа есть, но типа его и нет. Простой пример, ваши доходы 10тыс.грн., субсидия вам не положена, но в месяц зимой на коммуналку вы "легко" тратите 4тыс.грн., т.е. уже противоречие... Поэтому, декларируемые 15-30% за коммуналку, а остальное субсидия - просто пшик, работает для ограниченного усредненного уровня доходов.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:39

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51

  Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...

А Вы точно, с Украины?
https://vchasnoua.com/donbass/59638-den ... shakhterov

Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:01

  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...

А Вы точно, с Украины?
https://vchasnoua.com/donbass/59638-den ... shakhterov

Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.

Чесно я Вам дивуюся інколи ...
Часом йдуть цілком адекватні речі . Ну критика глобальна нашої системи - вона майже нікому і не подобається . Але варіантів зміни ніхто не бачить і рецептів ніхто навіть не пропонує . А інколи ну зовсім дурниці - як оце останнє ... Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?
Puente
 
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  #<1 ... 4567
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