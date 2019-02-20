Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.
Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?
шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас . Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки . вам скажут - все сами , все сами . Шикарная у вас идея
Неужели Вы имеете другие варианты?
Ведь для этого и делается всё: развалить остатки системы и сотворить на её костях высокоприбыльный бизнес. Переложить все проблемы на население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Type1 написав:Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности. Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.
Не совсем так оно работает. Лучше поинтересуйтесь кому субсидия НЕ положена по уровню доходов! А не положена она уже при доходах выше 8тыс.грн. Т.е. 15% потолок типа есть, но типа его и нет. Простой пример, ваши доходы 10тыс.грн., субсидия вам не положена, но в месяц зимой на коммуналку вы "легко" тратите 4тыс.грн., т.е. уже противоречие... Поэтому, декларируемые 15-30% за коммуналку, а остальное субсидия - просто пшик, работает для ограниченного усредненного уровня доходов.
А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят. Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят. Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.
Чесно я Вам дивуюся інколи ... Часом йдуть цілком адекватні речі . Ну критика глобальна нашої системи - вона майже нікому і не подобається . Але варіантів зміни ніхто не бачить і рецептів ніхто навіть не пропонує . А інколи ну зовсім дурниці - як оце останнє ... Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?
Type1 написав:О да, это как раз "не буду убирать говно за своей собакой, пока мой сосед не начнет убирать". А как условный кто-то собирается требовать что-то от верхушки, когда сам не выполняет свои обязательства? Результат сомнителен потому что большинство это устраивает. Должна быть ответственность за нарушения. Когда большинство свыкнемся с мыслью о своей ответственности, оно перестанет терпеть чужую. Элементарная психология.
У нас, сцуко ВСЕ привыкли нарушать закон. Наши дети растут и видят вокруг наплевательское отношение к закону. Откуда взяться нормальной верхушке, если все одним мирром мазаны? ("все" - небольшая гипербола).
В общем посыле я лично с Вами согласен. Но есть одно "но". За собакой я бы убирал, если бы была собака. Более того, я лично каждые выходные сам убираю мусор в парке, в котором гуляю с маленькой дочкой. Но в вопросе аренды жилья по месту работу от меня ничего не зависит. Никто из арендодателей не хочет платить налоги. Более того, даже если я предложу оплачивать их сам, он не захочет официально светить свои дополнительные доходы. А жить мне с женой и дочкой где-то надо. Что предлогаете делать в этой ситуации? Жить на улице? Или ездить из Донецкой области (украинская территория) в Днепр по 200 км ежедневно на работу и с работы?
Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..
Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?
Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?
Может потому что постоянная жизнь под маминой юбкой деструктивно влияет на развитие личности? А мы хотим развиваться, а не деградировать.
Puente написав:Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?
Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..
Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?
Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?
Может потому что постоянная жизнь под маминой юбкой деструктивно влияет на развитие личности? А мы хотим развиваться, а не деградировать.
Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?