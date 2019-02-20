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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17

  summacut написав:
Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.


Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?


шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:26

  moldashavanin написав:
  summacut написав:
Поставщики грозят тем, кто не оплатит долги, отрезать все блага цивилизации.


Где можно записаться на отрезку от центрального отопления?


шакалы в виде поставщиков электричества , газа ,дров и угля ждут вас .
Заболеете ? вас ждут шакалы - врачи и аптеки .
вам скажут - все сами , все сами .
Шикарная у вас идея

Неужели Вы имеете другие варианты?

Ведь для этого и делается всё: развалить остатки системы и сотворить на её костях высокоприбыльный бизнес.
Переложить все проблемы на население.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:36

  Type1 написав:Моя точка зрения: Есть субсидии. Там, если не ошибаюсь не более 15% от дохода домохозяйства. Не такие большие деньги. Не хочешь оформлять - плати по полной. Не хочешь платить - суд забирает твое имущество и продает на торгах в счет уплаты задолженности. Абсолютно нормальная практика цивилизованных стран.


Не совсем так оно работает. Лучше поинтересуйтесь кому субсидия НЕ положена по уровню доходов!
А не положена она уже при доходах выше 8тыс.грн. Т.е. 15% потолок типа есть, но типа его и нет. Простой пример, ваши доходы 10тыс.грн., субсидия вам не положена, но в месяц зимой на коммуналку вы "легко" тратите 4тыс.грн., т.е. уже противоречие... Поэтому, декларируемые 15-30% за коммуналку, а остальное субсидия - просто пшик, работает для ограниченного усредненного уровня доходов.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:39

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51

  Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...

А Вы точно, с Украины?
https://vchasnoua.com/donbass/59638-den ... shakhterov

Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:01

  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...

А Вы точно, с Украины?
https://vchasnoua.com/donbass/59638-den ... shakhterov

Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.

Чесно я Вам дивуюся інколи ...
Часом йдуть цілком адекватні речі . Ну критика глобальна нашої системи - вона майже нікому і не подобається . Але варіантів зміни ніхто не бачить і рецептів ніхто навіть не пропонує . А інколи ну зовсім дурниці - як оце останнє ... Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:33

  Type1 написав:О да, это как раз "не буду убирать говно за своей собакой, пока мой сосед не начнет убирать". А как условный кто-то собирается требовать что-то от верхушки, когда сам не выполняет свои обязательства? Результат сомнителен потому что большинство это устраивает. Должна быть ответственность за нарушения. Когда большинство свыкнемся с мыслью о своей ответственности, оно перестанет терпеть чужую. Элементарная психология.


У нас, сцуко ВСЕ привыкли нарушать закон. Наши дети растут и видят вокруг наплевательское отношение к закону. Откуда взяться нормальной верхушке, если все одним мирром мазаны? ("все" - небольшая гипербола).



В общем посыле я лично с Вами согласен. Но есть одно "но".
За собакой я бы убирал, если бы была собака. Более того, я лично каждые выходные сам убираю мусор в парке, в котором гуляю с маленькой дочкой.
Но в вопросе аренды жилья по месту работу от меня ничего не зависит. Никто из арендодателей не хочет платить налоги. Более того, даже если я предложу оплачивать их сам, он не захочет официально светить свои дополнительные доходы. А жить мне с женой и дочкой где-то надо.
Что предлогаете делать в этой ситуации? Жить на улице? Или ездить из Донецкой области (украинская территория) в Днепр по 200 км ежедневно на работу и с работы?
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:39

  vetka написав:
  Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..

Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?

Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?

Может потому что постоянная жизнь под маминой юбкой деструктивно влияет на развитие личности? А мы хотим развиваться, а не деградировать.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:46

  Puente написав:Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?

Очень глубокий анализ.

ВРоттердам+ ничему не учит...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:00

  Imp написав:
  vetka написав:
  Patrick написав:Type1 Все просто. Живет молодежь в одном городе с родителями и снимает квартиру. Собственник квартиры не хочет их регистрировать, оформлять договор аренды и т.п. Для отдела субсидий они живут и там и там одновременно. Также эта семья не может оформить субсидию для себя. Ну и представим себе на минутку, что это семья учителей где-нибудь в райцентре в обычной школе..

Ах да, пусть в Киев едут.. Вопрос. Кто будет учить деток музыке и физике в райцентре?

Ну раз так тяжко этой молодежи, пусть живут с родителями или вера не позволяет?

Может потому что постоянная жизнь под маминой юбкой деструктивно влияет на развитие личности? А мы хотим развиваться, а не деградировать.

Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?
vetka
 
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