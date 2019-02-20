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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:40

  Puente написав:
  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:А ви здогадуєся , що в ці борги включають неоплату виконаних робіт чи послуг ЖЕКами ? І скільки їх там - невідомо . Хочете кращого життя ? А чому ніхто не страйкує - щоб їм піднімали зарплати ? Он в розвинених країнах зараз регулярно страйкують практично всі - і вчителі , і поліцейські , і транспортники ... Ніщо в руки просто так впасти не може ...

А Вы точно, с Украины?
https://vchasnoua.com/donbass/59638-den ... shakhterov

Как раз тех, кто реально работает - им вообще З/П не платят.
Выход один - бежать! Именно по этому население и бегит, даже в ту же РФ.

Чесно я Вам дивуюся інколи ...
Часом йдуть цілком адекватні речі . Ну критика глобальна нашої системи - вона майже нікому і не подобається . Але варіантів зміни ніхто не бачить і рецептів ніхто навіть не пропонує . А інколи ну зовсім дурниці - як оце останнє ... Шахтарі ще з 90-х років нікого не цікавлять і ніяк ні на що вплинути не можуть . Це державне - то тим більше . Навіть якщо ті шахти заваляться чи їх водою заллють - це когось крім місцевих буде хвилювати ?

Без угля как будет плавиться металл?
Без угля чем будете отапливать жильё в степной зоне?
Без угля что будет перерабатывать коксохимия?
Без угля и украинских шахт - в Украине будет голая степь в прямом смысле слова(дабы не напророчить - самая большая пустыня в Европе, хотя она и так уже в Украине сотворена такими олухами).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:25

  vetka написав:Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?

А Вы молодец. Очень быстро переобулись или запутались уже окончательно в своих взглядах на жизнь.

Конские тарифы - нормально. Отсутствие социальной защищенности населения - нормально.
А хотите развиваться - жрите кору с деревьев и спите в картонной коробке, раз не тянете наши совершенно непрозрачные и необоснованные монополистские конские тарифы.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:50

  Imp написав:
  vetka написав:Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?

А Вы молодец. Очень быстро переобулись или запутались уже окончательно в своих взглядах на жизнь.

Конские тарифы - нормально. Отсутствие социальной защищенности населения - нормально.
А хотите развиваться - жрите кору с деревьев и спите в картонной коробке, раз не тянете наши совершенно непрозрачные и необоснованные монополистские конские тарифы.

Сорри, но ничего не поняла.
vetka
 
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