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Українці заборгували за комуналку
суму майже в бюджет Києва

Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 01:07

Re: Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Ки

vetka написав:
  Imp написав:
  vetka написав:Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?

А Вы молодец. Очень быстро переобулись или запутались уже окончательно в своих взглядах на жизнь.

Конские тарифы - нормально. Отсутствие социальной защищенности населения - нормально.
А хотите развиваться - жрите кору с деревьев и спите в картонной коробке, раз не тянете наши совершенно непрозрачные и необоснованные монополистские конские тарифы.

Сорри, но ничего не поняла.


Чел бакланит, что тарифы чересчур кучерявые, и предьявлены не по понятиям
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