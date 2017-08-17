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Українці заборгували за комуналку суму майже в бюджет Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 01:07
vetka написав: Imp написав: vetka написав:
Ну тогда нема чого скиглити, что денег нет на коммуналку, развивайтесь и платите по полной. Логично?
А Вы молодец. Очень быстро переобулись или запутались уже окончательно в своих взглядах на жизнь.
Конские тарифы - нормально. Отсутствие социальной защищенности населения - нормально.
А хотите развиваться - жрите кору с деревьев и спите в картонной коробке, раз не тянете наши совершенно непрозрачные и необоснованные монополистские конские тарифы.
Сорри, но ничего не поняла.
Чел бакланит, что тарифы чересчур кучерявые, и предьявлены не по понятиям
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