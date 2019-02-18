Протягом минулого року Державна служба з питань праці виявила 29,4 тисячі співробітників, яким заробітна плата виплачувалася в розмірі, меншому за мінімальний.
Дивися повний текст Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за мінімальну.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:32
Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за...
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Дивися повний текст Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за мінімальну.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:32
80 % Украинцев живут за чертой бедности - это проблема, и установленная урядом подачка в виде "минималки" никак это не решает!
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