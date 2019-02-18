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Майже 30 тисяч українців
отримували зарплату, меншу за...

Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:32

Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом минулого року Державна служба з питань праці виявила 29,4 тисячі співробітників, яким заробітна плата виплачувалася в розмірі, меншому за мінімальний.

Дивися повний текст Майже 30 тисяч українців отримували зарплату, меншу за мінімальну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:32

80 % Украинцев живут за чертой бедности - это проблема, и установленная урядом подачка в виде "минималки" никак это не решает!
Parht
 
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