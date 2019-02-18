Система управління жестами в мобільній ОС Android Pie часом може здаватися незграбною через суміш нових концепцій з пережитками минулого.
Дивися повний текст В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на жест.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51
В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на жест.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:52
"Тыкать" на кнопку "назад" много раз было удобно для быстрого выхода из дебрей меню. А удержание ее - для принудительного закрытия надоедливого или глючного приложения. А теперь как быть?
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