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В Android Q може зникнути кнопка
«Назад», її замінять на...

В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51

В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на...

Пропонуємо до обговорення:
Система управління жестами в мобільній ОС Android Pie часом може здаватися незграбною через суміш нових концепцій з пережитками минулого.

Дивися повний текст В Android Q може зникнути кнопка «Назад», її замінять на жест.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:52

"Тыкать" на кнопку "назад" много раз было удобно для быстрого выхода из дебрей меню. А удержание ее - для принудительного закрытия надоедливого или глючного приложения. А теперь как быть?
-rx-
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