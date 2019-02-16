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Сологуб: інфляційні очікування
у населення завжди...

Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57

Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови НБУ

Дивися повний текст Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди набагато вищі, ніж у аналітиків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:58

Собологуб навел Венгрию... На кого? На население?

П. С. Может, он и русских на Крым и Донбасс навел, а, несуществующий редактор файненса?
max_us_ua
 
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