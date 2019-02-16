Про це розповів заступник голови НБУ
Дивися повний текст Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди набагато вищі, ніж у аналітиків.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57
Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сологуб: інфляційні очікування у населення завжди набагато вищі, ніж у аналітиків.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:58
Собологуб навел Венгрию... На кого? На население?
П. С. Может, он и русских на Крым и Донбасс навел, а, несуществующий редактор файненса?
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