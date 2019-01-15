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Ford Motor оголосила про
закриття заводу важких...

Ford Motor оголосила про закриття заводу важких...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:37

Ford Motor оголосила про закриття заводу важких...

Пропонуємо до обговорення:
Ford Motor Co заявила у вівторок, 19 лютого, що закриє свій найстаріший завод в Бразилії і згорне бізнес з виробництва важких вантажних автомобілів в Південній Америці.

Дивися повний текст Ford Motor оголосила про закриття заводу важких вантажних автомобілів у Бразилії.
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