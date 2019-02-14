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Пенсійний фонд заборгував казначейству 52,8 мільярда
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2019 року сума заборгованості за позиками, наданими Казначейством Пенсійному фонду з Єдиного казначейського рахунку, становила 52,8 мільярдів гривень або 44% активів Казначейства.
Дивися повний текст Пенсійний фонд заборгував казначейству 52,8 мільярда
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R2
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:50
ничего себе кассовые разрывы....... это пропасти... ну с такими разрывами осталось рассказать как офигенно работает укр экономика и идет на подъем
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svetoch-10
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:29
svetoch-10 Ну, раз может позволить себе платить пенсии наполовину из ЕСВ, а наполовину из сборов ПДВ/ПДФО/НаПрибыль/Акцизы и ещё и хватает на войну и для олигархов - то работает вполне терпимо.
Другой вопрос, что "ПФУ должен казначейству" - формулировка полнобредовая. Как он может быть должен казначейству, если ПФУ сам не собирает основной свой "ресурс" - ЕСВ. Его платят в общий котёл, на счета наложки в Казначействе. ПФУ не имеет права даже проверять предприятия на предмет корректного начисления ЕСВ - это всё прерогатива наложки.
Дефицит ПФУ кардинально, кстати, начал расти в 2009 году, во время премьерства ЮВТ - на стремлении задобрить самую массовую категорию избирателей, пенсионеров, в преддверии президентских выбров. В 2 раза за 1.5 года. Потом этим "инструментом" пользовались все, баба *** хорошо всех научила...
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sergo01101
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