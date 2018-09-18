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МАУ запустила новий рейс

МАУ запустила новий рейс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:41

МАУ запустила новий рейс

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні авіалінії України відкрили рейси в Рейк'явік.

Дивися повний текст МАУ запустила новий рейс.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:41

интересно услышать о стоимости билетов...
Cler
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