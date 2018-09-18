Міжнародні авіалінії України відкрили рейси в Рейк'явік.
Дивися повний текст МАУ запустила новий рейс.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:41
МАУ запустила новий рейс
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Дивися повний текст МАУ запустила новий рейс.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:42
Cler
Догадайтесь)))
В Доминикану в прошлом году запустили. Лететь на 10% больше, чем до Бангкока, прайс в 2 раза выше
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