Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Сер 20 лют, 2019 21:02

IT-шников это как раз вообще не затронет, так как будут получать заплаты напрямую через ВЭД-контракты. А вот фирмы выведут все сервера и большую часть инфраструктуры в офшоры.



А результате в Украине сложится идеальная ситуаций для развития даркнета, когда компанию при всем желании не прищучить. Будет этакая "пиратская тортуга" для взломов систем, торговлей аккаунтами и кредитными картами.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.