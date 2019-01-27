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Дивися повний текст Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:20
Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:21
Ну та пусть валят. Или они надеятся на петляния в других юрисдикциях? Да фигушки. Они налогов платят понты, получают норм. Пусть мигрируют. Там тоже налоги есть :) и фиг пропетляешь. Плюс жизнь подороже выйдет. Ага. Классно сидеть тут, получать штуку, из которой прокладка контора, берущая заказы, получает 10-20%. И платить по минимуму. Канешно супер. Эмигрируют, отслюнявят работадателя, отслюнявят налогов и будут жить на 500 евро остатку :) элита,***...
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:35
Похоже на монолог грузчика АТБ.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:52
Есть IT-компании, где белая зарплата. NetCracker, например
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:02
IT-шников это как раз вообще не затронет, так как будут получать заплаты напрямую через ВЭД-контракты. А вот фирмы выведут все сервера и большую часть инфраструктуры в офшоры.
А результате в Украине сложится идеальная ситуаций для развития даркнета, когда компанию при всем желании не прищучить. Будет этакая "пиратская тортуга" для взломов систем, торговлей аккаунтами и кредитными картами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:07
вот только оттуда бегут специалисты 2..5 лет так как зарплата не конкурентная, если пересидел это время уйти сложнее - процессы там на высоте, и если к хорошему привык то любая другая контора покажется шарагой.
замечательная контора для начала карьеры и понимания процессов.
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