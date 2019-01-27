Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Сер 20 лют, 2019 23:06

curiousobro написав: Никто не будет требовать релокацию.

Просто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.

Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.



А время рассудит.

как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает. Никто не будет требовать релокацию.Просто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.А время рассудит.как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.

Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет.Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании.Во-вторых, даже из этой прослойки кто-то плюнет и продолжит работать на прежнем месте, кто-то решит уйти от налогов, открыв счет в иностранном банке, кто-то попробует переехать, но увидит, что это не так просто, и жить на одну и ту же зарплату в Киеве и в Праге - это две большие разницы. Опять-таки - визы, язык, семья.В результате до переезда дойдет лишь достаточно небольшая часть. Но даже ее с успехом заменят вновь набранные "молодые и амбиционзные". Да, через какое-то вреям они тоже, возможно, захотят уехать, но в целом отрасль вряд ли сильно пострадает. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я подозреваю, что время гениальных одиночек, самостоятельно поднимающих большие проекты, прошло, и сейчас в тренде разделение обязанностей и ответственности и обеспечение взаимозаменяемости. А менеджеров, допускающих, чтобы у них весь проект держался на 1-2-3 людях, отправляют на обучение основам управления.