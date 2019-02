Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Сер 20 лют, 2019 23:25

PasserBy написав: Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет.

Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании. Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет.Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании.



Как раз эту прослойку оно вообще не затронет, так как эти программисты будет работать по ВЭД-контракту, а заставить иностранную компанию подчинятся украинскому законодательству (взять человека официально в штат по месту регистрации компании) никто не сможет.



Просто программисты работающие на оутсорс или украинский офшор выходят из действия этого постановления правительства.



Это приведет разве что к распространенным, крайне простым и дешевым механизмам вывода денег за рубеж. Теперь то, что делает Ахметов станет доступно любому генеделику. Как раз эту прослойку оно вообще не затронет, так как эти программисты будет работать по ВЭД-контракту, а заставить иностранную компанию подчинятся украинскому законодательству (взять человека официально в штат по месту регистрации компании) никто не сможет.Просто программисты работающие на оутсорс или украинский офшор выходят из действия этого постановления правительства.Это приведет разве что к распространенным, крайне простым и дешевым механизмам вывода денег за рубеж. Теперь то, что делает Ахметов станет доступно любому генеделику.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.