Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
curiousobro написав:Никто не будет требовать релокацию. Просто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине. Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.
А время рассудит. как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.
Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет. Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании. Во-вторых, даже из этой прослойки кто-то плюнет и продолжит работать на прежнем месте, кто-то решит уйти от налогов, открыв счет в иностранном банке, кто-то попробует переехать, но увидит, что это не так просто, и жить на одну и ту же зарплату в Киеве и в Праге - это две большие разницы. Опять-таки - визы, язык, семья. В результате до переезда дойдет лишь достаточно небольшая часть. Но даже ее с успехом заменят вновь набранные "молодые и амбиционзные". Да, через какое-то вреям они тоже, возможно, захотят уехать, но в целом отрасль вряд ли сильно пострадает. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я подозреваю, что время гениальных одиночек, самостоятельно поднимающих большие проекты, прошло, и сейчас в тренде разделение обязанностей и ответственности и обеспечение взаимозаменяемости. А менеджеров, допускающих, чтобы у них весь проект держался на 1-2-3 людях, отправляют на обучение основам управления.
PasserBy написав:Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет. Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании.
Как раз эту прослойку оно вообще не затронет, так как эти программисты будет работать по ВЭД-контракту, а заставить иностранную компанию подчинятся украинскому законодательству (взять человека официально в штат по месту регистрации компании) никто не сможет.
Просто программисты работающие на оутсорс или украинский офшор выходят из действия этого постановления правительства.
Это приведет разве что к распространенным, крайне простым и дешевым механизмам вывода денег за рубеж. Теперь то, что делает Ахметов станет доступно любому генеделику.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
curiousobro написав:Никто не будет требовать релокацию. Просто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине. Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.
А время рассудит. как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.
Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет. Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании. Во-вторых, даже из этой прослойки кто-то плюнет и продолжит работать на прежнем месте, кто-то решит уйти от налогов, открыв счет в иностранном банке, кто-то попробует переехать, но увидит, что это не так просто, и жить на одну и ту же зарплату в Киеве и в Праге - это две большие разницы. Опять-таки - визы, язык, семья. В результате до переезда дойдет лишь достаточно небольшая часть. Но даже ее с успехом заменят вновь набранные "молодые и амбиционзные". Да, через какое-то вреям они тоже, возможно, захотят уехать, но в целом отрасль вряд ли сильно пострадает. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я подозреваю, что время гениальных одиночек, самостоятельно поднимающих большие проекты, прошло, и сейчас в тренде разделение обязанностей и ответственности и обеспечение взаимозаменяемости. А менеджеров, допускающих, чтобы у них весь проект держался на 1-2-3 людях, отправляют на обучение основам управления.
Во первых - так работают почти все, кто заводит в страну те самые 3 или 4 ярда в год, не требуя себе ни возврата ндс, ни дополнительных инвестиций. Низкозарплатная юрисдикция позволяет удерживать заказы у нас, при этом удерживая специалистов на месте, позволяя отрасли расти.
Во вторых - все именно так и будет. Но начало движению будет положено, просто последствия будут не сразу. И если сейчас на одной стороне весов лежит 30% ЗП и жизнь в корупционной,нестабильной и воюющей стране, то потом будет - примерно одинаковая ЗП и жизнь в невоюющей и спокойной стране, то выбор будет рано или поздно делаться не в пользу Украины. Это не быстрый процесс, оценить последствия можно будет через пару лет.
Еще раз повторю - система не рухнет в одночасье. Но запускаемые процессы нарушают тот хрупкий баланс, когда заказчик смотрит на ценник и сводки фронтовых новостей и таки решает в пользу ценника, потому что ценник таки важен. При равных ценниках решение будет в пользу более стабильной юрисдикции.
Не стоит преувеличивать. Никто никуда не уедет, так как за бугром налоги тоже нужно будет платить и зачастую еще больше, чем в Украине. А расходы на жизнь в развитых странах и Украине просто не сопоставимы. Ну и не стоит забывать, что на Западе ITшник – это такой же обычный специалист, как и другие. А для большинства украинских IT-шников очень важно вот это чувство принадлежности к элите.
valme написав:Не стоит преувеличивать. Никто никуда не уедет, так как за бугром налоги тоже нужно будет платить и зачастую еще больше, чем в Украине. А расходы на жизнь в развитых странах и Украине просто не сопоставимы. Ну и не стоит забывать, что на Западе ITшник – это такой же обычный специалист, как и другие. А для большинства украинских IT-шников очень важно вот это чувство принадлежности к элите.
Сразу видно что к ИТ вы никакого отношения не имеете.
Не знаю ни одного вменяемого, который бы причислял себя к элите.
Элита в нашей стране - это силовики, судьи и депутаты. Сами себе делают законы и контролируют их неприменение к себе.
ИТ - обычные инженеры, которым повезло вписаться в глобальный растущий рынок с их зарплатами. И вы явно недооцениваете размер спроса и мобильность персонала в этой сфере.
Время - лучший судья.
А я не хочу больше спорить, поскольку и спорить еще не о чем - ничего еще не принято, только в ступе воду толочь.
curiousobro написав:ИТ - обычные инженеры, которым повезло вписаться в глобальный растущий рынок с их зарплатами. И вы явно недооцениваете размер спроса и мобильность персонала в этой сфере.
Время - лучший судья.
А я не хочу больше спорить, поскольку и спорить еще не о чем - ничего еще не принято, только в ступе воду толочь.
А о чем вы собственно спорите. Вот как государство может заставить ИНОСТРАННУЮ КОМПАНИЮ взять в штат IT-шника которая вообще никак не представлена в Украине и этот IT-шник работает с ней по ВЭД-контракту?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав: А о чем вы собственно спорите. Вот как государство может заставить ИНОСТРАННУЮ КОМПАНИЮ взять в штат IT-шника которая вообще никак не представлена в Украине и этот IT-шник работает с ней по ВЭД-контракту?
Это вы недооцениваете государство. Оно не будет заставлять иностранную компанию.
Вас лишат единого налога, а дальше и крутитесь как хотите. Поводом для лишение будет подозрение в уходе от налогов.
AlifeSoft написав:этот IT-шник работает с ней по ВЭД-контракту
А деньги как айтишник в оплату получает по этому контракту?
На валютный счет в банке с контрактом, инвоисами, актами и валютным контролем. Тоесть то же самое что делает Ахметов, но чуть более упрощенно. Сам так работаю, могу помочь с составлением контракта, если нужно (только на выходных, а то у меня со временем плохо).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.