Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 01:10
Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 02:03
Лень напрягаться, там экономия где-то 20 тыс грн, что вообще не деньги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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