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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:10

  curiousobro написав:Вас лишат единого налога, а дальше и крутитесь как хотите.
Поводом для лишение будет подозрение в уходе от налогов.


Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:30

  AlifeSoft написав:даже дешевле


а почему до сих пор не открыли?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 02:03

  uaprofi написав:
  AlifeSoft написав:даже дешевле

а почему до сих пор не открыли?


Лень напрягаться, там экономия где-то 20 тыс грн, что вообще не деньги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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