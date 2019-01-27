Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 01:10
Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 02:03
Лень напрягаться, там экономия где-то 20 тыс грн, что вообще не деньги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:27
Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.
Между строк в корень, почему у одних есть привилегии (минимизация налогов), а у других нет.
В АТБ, кстати тоже работают бывшие технологи окранниками, экономисты на кассах. Знаю парочку таких. Грузчик в АТБ тоже может быть с высшим образованием. Кризис
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:34
Да как работали так и будут работать. Придумают что-то. Никто никуда не уезжает, если здесь нормально платят. Дома всегда лучше, если дом или квартира конечно есть.
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