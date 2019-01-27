Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 01:10
Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 02:03
Лень напрягаться, там экономия где-то 20 тыс грн, что вообще не деньги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:27
Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.
Между строк в корень, почему у одних есть привилегии (минимизация налогов), а у других нет.
В АТБ, кстати тоже работают бывшие технологи окранниками, экономисты на кассах. Знаю парочку таких. Грузчик в АТБ тоже может быть с высшим образованием. Кризис
Додано: Чет 21 лют, 2019 07:34
Да как работали так и будут работать. Придумают что-то. Никто никуда не уезжает, если здесь нормально платят. Дома всегда лучше, если дом или квартира конечно есть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:23
Главное это не налоги, а понимание где в следующей итерации будут деньги, так как IT в будущем будет потихоньку сдуватся и другая отрасыль выйдет на ее место.
Вообщем я купил микроскоп )), генная инженерия рулит, химеры, киборги наше все ))
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:50
Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:31
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Давайте посчитаем сколько налогов платит среднестатистический украинец (работающий официально) и айтишник. Средняя ЗП в Укране около 10000 грн. по госстату, среднюю ЗП в IT я точно не знаю, примем $2000 или 55000 грн.
Украинец - ЗП 10000 грн, НДФЛ - 10000*18% = 1800 грн, военный сбор 10000*1.5% = 150 грн., ЕСВ 10000*22% = 2200 грн, на руки 10000 - 1800 - 150 = 8050 грн, всего налогов - 1800 + 150 + 2200 = 4150 грн. Предположим 50% от суммы полученной на руки будет потрачено на товары с НДС 8050*0.5/6 = 670 грн. Итого налоги 4150 + 670 = 4820 грн.
IT - ЗП 55000 грн., Единый налог - 55000 * 5% = 2750 грн., ЕСВ - 918 грн.
На руки - 55000 - 2750 - 918 = 51332 грн, налоги 2750 + 918 = 3668 грн. Также предположим 50% от суммы полученной после уплаты налогов будет потрачено на товары с НДС 51332 *0.5/6 = 4277 грн.
Итого налоги 3668 + 4277 = 7945 грн.
Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:44
1. Как ФЛП работает абсолютное большинство IT-сферы, так что затронет почти всех.
2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией.
3. "Молодые и амбициозные" сегодня это не те молодые, что были при еще 5 лет назад, не говоря про 10, когда IT сфера как раз становилась на ноги. Сегодня это "молодые и к деньгам жадные". Фанатов и гиков сегодня на порядок меньше, чем раньше, потому что компьютер сегодня это уже не диковинка и к нему интерес как какому-то чуду давно угас, отсюда самородков крайне мало. Так что IT-сфера еще как пострадает.
4. Тренды трендами, но как и раньше все держится на нескольких людях, остальные - это манки-кодеры, которые пишут самое примитивное. Вот они останутся, а реальные сеньоры, которые являются мозговым центром любого проекта, - свалят.
П.С. Ни в коем случае не защищаю "зажравшихся айтишников", потому как сам являюсь представителем меньшинства работающих по-белому. Просто описываю перспективы.
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:48
Это всё понятно.
Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника.
Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение.
А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.
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