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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:10

  curiousobro написав:Вас лишат единого налога, а дальше и крутитесь как хотите.
Поводом для лишение будет подозрение в уходе от налогов.


Это государство может, но тогда придется всех лишать единого налога. А открыть офшорку стоит менее 1000$ в год, даже дешевле чем платить 5% + ЕСВ. При этом будешь избавлен от банковского украинского идиотизма.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:30

  AlifeSoft написав:даже дешевле


а почему до сих пор не открыли?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 02:03

  uaprofi написав:
  AlifeSoft написав:даже дешевле

а почему до сих пор не открыли?


Лень напрягаться, там экономия где-то 20 тыс грн, что вообще не деньги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:27

  BIGor написав:
  dimo_0n написав:Ну та пусть валят. Или они надеятся на петляния в других юрисдикциях? Да фигушки. Они налогов платят понты, получают норм. Пусть мигрируют. Там тоже налоги есть :) и фиг пропетляешь. Плюс жизнь подороже выйдет. Ага. Классно сидеть тут, получать штуку, из которой прокладка контора, берущая заказы, получает 10-20%. И платить по минимуму. Канешно супер. Эмигрируют, отслюнявят работадателя, отслюнявят налогов и будут жить на 500 евро остатку :) элита,***...

Похоже на монолог грузчика АТБ.

Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.
Между строк в корень, почему у одних есть привилегии (минимизация налогов), а у других нет.
В АТБ, кстати тоже работают бывшие технологи окранниками, экономисты на кассах. Знаю парочку таких. Грузчик в АТБ тоже может быть с высшим образованием. Кризис
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 07:34

Да как работали так и будут работать. Придумают что-то. Никто никуда не уезжает, если здесь нормально платят. Дома всегда лучше, если дом или квартира конечно есть.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:23

Главное это не налоги, а понимание где в следующей итерации будут деньги, так как IT в будущем будет потихоньку сдуватся и другая отрасыль выйдет на ее место.

Вообщем я купил микроскоп )), генная инженерия рулит, химеры, киборги наше все ))
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:50

  AlifeSoft написав:
  freeze написав:
  AlifeSoft написав:этот IT-шник работает с ней по ВЭД-контракту
А деньги как айтишник в оплату получает по этому контракту?


На валютный счет в банке с контрактом, инвоисами, актами и валютным контролем. Тоесть то же самое что делает Ахметов, но чуть более упрощенно. Сам так работаю, могу помочь с составлением контракта, если нужно (только на выходных, а то у меня со временем плохо).


Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:31

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

Давайте посчитаем сколько налогов платит среднестатистический украинец (работающий официально) и айтишник. Средняя ЗП в Укране около 10000 грн. по госстату, среднюю ЗП в IT я точно не знаю, примем $2000 или 55000 грн.

Украинец - ЗП 10000 грн, НДФЛ - 10000*18% = 1800 грн, военный сбор 10000*1.5% = 150 грн., ЕСВ 10000*22% = 2200 грн, на руки 10000 - 1800 - 150 = 8050 грн, всего налогов - 1800 + 150 + 2200 = 4150 грн. Предположим 50% от суммы полученной на руки будет потрачено на товары с НДС 8050*0.5/6 = 670 грн. Итого налоги 4150 + 670 = 4820 грн.

IT - ЗП 55000 грн., Единый налог - 55000 * 5% = 2750 грн., ЕСВ - 918 грн.
На руки - 55000 - 2750 - 918 = 51332 грн, налоги 2750 + 918 = 3668 грн. Также предположим 50% от суммы полученной после уплаты налогов будет потрачено на товары с НДС 51332 *0.5/6 = 4277 грн.
Итого налоги 3668 + 4277 = 7945 грн.

Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:44

  PasserBy написав:
  curiousobro написав:Никто не будет требовать релокацию.
Просто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.
Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.

А время рассудит.
как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.


Я не очень люблю гадать, но попробую спрогнозировать - что будет.
Во-первых, думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что больше всего затронет это изменение далеко не всех ИТ-специалистов, а достаточно небольшую прослойку программистов, работающтх на западные компании.
Во-вторых, даже из этой прослойки кто-то плюнет и продолжит работать на прежнем месте, кто-то решит уйти от налогов, открыв счет в иностранном банке, кто-то попробует переехать, но увидит, что это не так просто, и жить на одну и ту же зарплату в Киеве и в Праге - это две большие разницы. Опять-таки - визы, язык, семья.
В результате до переезда дойдет лишь достаточно небольшая часть. Но даже ее с успехом заменят вновь набранные "молодые и амбиционзные". Да, через какое-то вреям они тоже, возможно, захотят уехать, но в целом отрасль вряд ли сильно пострадает. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я подозреваю, что время гениальных одиночек, самостоятельно поднимающих большие проекты, прошло, и сейчас в тренде разделение обязанностей и ответственности и обеспечение взаимозаменяемости. А менеджеров, допускающих, чтобы у них весь проект держался на 1-2-3 людях, отправляют на обучение основам управления.


1. Как ФЛП работает абсолютное большинство IT-сферы, так что затронет почти всех.
2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией.
3. "Молодые и амбициозные" сегодня это не те молодые, что были при еще 5 лет назад, не говоря про 10, когда IT сфера как раз становилась на ноги. Сегодня это "молодые и к деньгам жадные". Фанатов и гиков сегодня на порядок меньше, чем раньше, потому что компьютер сегодня это уже не диковинка и к нему интерес как какому-то чуду давно угас, отсюда самородков крайне мало. Так что IT-сфера еще как пострадает.
4. Тренды трендами, но как и раньше все держится на нескольких людях, остальные - это манки-кодеры, которые пишут самое примитивное. Вот они останутся, а реальные сеньоры, которые являются мозговым центром любого проекта, - свалят.

П.С. Ни в коем случае не защищаю "зажравшихся айтишников", потому как сам являюсь представителем меньшинства работающих по-белому. Просто описываю перспективы.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:48

  antey718 написав:Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.


Это всё понятно.
Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника.
Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение.
А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.
freeze
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