Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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antey718 написав:Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.
Это всё понятно. Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника. Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение. А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.
В процентном соотношении перекос существенный. Но если посмотреть на что идут налоги - медицина, армия, полиция, образование, чиновники, то лично я сомневаюсь что меня будут лучше лечить или охранять порядок возле моего дома если вместо 7000 грн я буду платить 20 тыс. грн государству, за эти деньги можно лечиться в частной клинике и платить за частную школу и т.д..
dimo_0n написав:Ну та пусть валят. Или они надеятся на петляния в других юрисдикциях? Да фигушки. Они налогов платят понты, получают норм. Пусть мигрируют. Там тоже налоги есть и фиг пропетляешь. Плюс жизнь подороже выйдет. Ага. Классно сидеть тут, получать штуку, из которой прокладка контора, берущая заказы, получает 10-20%. И платить по минимуму. Канешно супер. Эмигрируют, отслюнявят работадателя, отслюнявят налогов и будут жить на 500 евро остатку элита,***...
Налоги - это перераспределение. Гривен могут и так допечатать столько, сколько потребуется и без налогов. А вот что реально важно - это заход валюты в страну, желательно стабильный. Конечно, хорошо, что для финансирования выборов, Украину кандидаты заливают валютой, и гривна крепнет. Но выборы закончатся, а хлеб не хочется покупать по 100 гривен за буханку. Ещё бы заробитчан обложили налогом, чтоб они уехали навсегда, а курс стал 1000 гривен за доллар. Просто смешно
freeze написав:Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ?
Нет конечно, они облагаются единым налогом.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
curiousobro написав:Сразу видно что к ИТ вы никакого отношения не имеете. Не знаю ни одного вменяемого, который бы причислял себя к элите. Элита в нашей стране - это силовики, судьи и депутаты. Сами себе делают законы и контролируют их неприменение к себе. ИТ - обычные инженеры, которым повезло вписаться в глобальный растущий рынок с их зарплатами. И вы явно недооцениваете размер спроса и мобильность персонала в этой сфере.
Сразу видно, что ни вы, ни ваши знакомые никогда не работали ITшниками на Западе.
antey718 написав:Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.
Это всё понятно. Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника. Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение. А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.
Оооо, а вот все, получающие условные 10000 грн за - бездельники, тупари и тунеядцы? К ним же можно отнести и врачей, к примеру, которые только на учение тратят 8-9 лет.
curiousobro написав:росто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине. Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.
А время рассудит. как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.
Так пусть судит. Сдесь: офис - дешево налоги - дешево дать на лапу проверке - дешево
При релокации офисов ОРЕХ взлетит. И маржа прокладки упадеть.
comanche написав:А ще це потік валюти в державу. І ці гроші, що прийшли з інших країн витрачаються тут, в нашій державі. Так що я б радив не заздрити, а придумати свій план, як викачувати гроші з айтішників
Не делайти с них богов. Да? Сделают ИИ и все эти Итишники, штампующие код будут стоять на бирже. Примерно как с телефонистками было в прошлом веке.
AlifeSoft. А че ты доси тут? Там же небо голубее и сопли розовее. Вали, попробуй, а потом расскажешь как там все сладко. Сейчас пойдет про какие-то проблемы и невозможность бросить тут котика в Межигорье.
Patrick написав:Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном. Между строк в корень
Стараюсь. Спасибо что оценили.
Imp написав:2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией.
Да? Примерно 5 лет назад в Польше, когда еще "не понаехали", было просто райское место. Сейчас, ввиду "понаехали" - зарплата вниз. Т.к. рабов много и все хотят, а ехать назад - западло уже, за визу то заплатил, паспорт сделал, билет купил. Вот и сидят. Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз. А ценник вниз это не айс. Правда? Это ж элементарщина, которую я, как сотрудник кассы АТБ - знаю. Но вы почему-то - нет.