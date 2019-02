Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 10:43

freeze написав: Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ? Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ?



Нет конечно, они облагаются единым налогом. Нет конечно, они облагаются единым налогом.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.