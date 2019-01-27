RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:03

  freeze написав:
  antey718 написав:Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.


Это всё понятно.
Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника.
Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение.
А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.


В процентном соотношении перекос существенный. Но если посмотреть на что идут налоги - медицина, армия, полиция, образование, чиновники, то лично я сомневаюсь что меня будут лучше лечить или охранять порядок возле моего дома если вместо 7000 грн я буду платить 20 тыс. грн государству, за эти деньги можно лечиться в частной клинике и платить за частную школу и т.д..
antey718
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:34

  dimo_0n написав:Ну та пусть валят. Или они надеятся на петляния в других юрисдикциях? Да фигушки. Они налогов платят понты, получают норм. Пусть мигрируют. Там тоже налоги есть :) и фиг пропетляешь. Плюс жизнь подороже выйдет. Ага. Классно сидеть тут, получать штуку, из которой прокладка контора, берущая заказы, получает 10-20%. И платить по минимуму. Канешно супер. Эмигрируют, отслюнявят работадателя, отслюнявят налогов и будут жить на 500 евро остатку :) элита,***...

Налоги - это перераспределение. Гривен могут и так допечатать столько, сколько потребуется и без налогов. А вот что реально важно - это заход валюты в страну, желательно стабильный. Конечно, хорошо, что для финансирования выборов, Украину кандидаты заливают валютой, и гривна крепнет. Но выборы закончатся, а хлеб не хочется покупать по 100 гривен за буханку. Ещё бы заробитчан обложили налогом, чтоб они уехали навсегда, а курс стал 1000 гривен за доллар. Просто смешно
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 10.05.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:43

  freeze написав:Разве любые поступления на валютный счет не от родственников первой линии не облагаются подоходным налогом и военным сбором? При ежегодном декларировании физлицо должно указать эти суммы в декларации и уплатить эти налоги ?


Нет конечно, они облагаются единым налогом.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 30.10.08
Подякував: 199 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:43

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  curiousobro написав:Сразу видно что к ИТ вы никакого отношения не имеете.
Не знаю ни одного вменяемого, который бы причислял себя к элите.
Элита в нашей стране - это силовики, судьи и депутаты. Сами себе делают законы и контролируют их неприменение к себе.
ИТ - обычные инженеры, которым повезло вписаться в глобальный растущий рынок с их зарплатами.
И вы явно недооцениваете размер спроса и мобильность персонала в этой сфере.

Сразу видно, что ни вы, ни ваши знакомые никогда не работали ITшниками на Западе.
valme
 
Повідомлень: 105
З нами з: 03.10.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:59

  freeze написав:
  antey718 написав:Т.о. в абсолютной величине IT-шник платит налогов на 3100 грн больше, если предположить что вся ЗП расходуется на товары с НДС, то разница будет еще больше около 6-7 тыс. грн.


Это всё понятно.
Но тут скорее надо считать какой процент заработанных денег остается у тех, кто получает 10000 грн наемных и 55000 айтишника.
Мы опускаем абсолютные величины, бОльшая абсолютная величина - это несомненно заслуга и труд айтишника, чего уж там говорить больше времени и труда, вложившего в своё обучение.
А вот разительно различный относительный процент от заработанного несомненно вызывает вопросы.

Оооо, а вот все, получающие условные 10000 грн за - бездельники, тупари и тунеядцы? К ним же можно отнести и врачей, к примеру, которые только на учение тратят 8-9 лет.
vetka
 
Повідомлень: 5905
З нами з: 04.03.14
Подякував: 352 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:18

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  BIGor написав:Похоже на монолог грузчика АТБ.

Смешно. Спасибо.
  curiousobro написав:росто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.
Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.

А время рассудит.
как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.

Так пусть судит. Сдесь:
офис - дешево
налоги - дешево
дать на лапу проверке - дешево

При релокации офисов ОРЕХ взлетит. И маржа прокладки упадеть.

  comanche написав:А ще це потік валюти в державу. І ці гроші, що прийшли з інших країн витрачаються тут, в нашій державі. Так що я б радив не заздрити, а придумати свій план, як викачувати гроші з айтішників


Не делайти с них богов. Да? Сделают ИИ и все эти Итишники, штампующие код будут стоять на бирже. Примерно как с телефонистками было в прошлом веке.


AlifeSoft. А че ты доси тут? Там же небо голубее и сопли розовее. Вали, попробуй, а потом расскажешь как там все сладко.
Сейчас пойдет про какие-то проблемы и невозможность бросить тут котика в Межигорье.


  Patrick написав:Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.
Между строк в корень

Стараюсь. Спасибо что оценили.

  Imp написав:2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией.

Да? Примерно 5 лет назад в Польше, когда еще "не понаехали", было просто райское место. Сейчас, ввиду "понаехали" - зарплата вниз. Т.к. рабов много и все хотят, а ехать назад - западло уже, за визу то заплатил, паспорт сделал, билет купил. Вот и сидят.
Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз. А ценник вниз это не айс. Правда? Это ж элементарщина, которую я, как сотрудник кассы АТБ - знаю. Но вы почему-то - нет.
dimo_0n
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:43

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  dimo_0n написав:AlifeSoft. А че ты доси тут? Там же небо голубее и сопли розовее. Вали, попробуй, а потом расскажешь как там все сладко.
Сейчас пойдет про какие-то проблемы и невозможность бросить тут котика в Межигорье.

Они все переезжают только на словах. Когда доходит до дела, и они осознают, что придётся отказаться от смузи, барбершопов, ресторанов и особенно приходит осознание того, что они будут зарабатывать ненамного больше, чем водитель-дальнобойщик с 3-мя классами образования, то сразу находиться 100500 причин почему в Украине лучше. :)
valme
 
Повідомлень: 105
З нами з: 03.10.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:52

Удивительно. Тут один известный товарищ и абориген форума утверждает что ИТ это "все", другой утверждает что заставь их платить налоги то это прям ужас ужас. Хрен этих айтишников разбереш :)
Igorten
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:03

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  dimo_0n написав:Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз.


Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.

ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.
antey718
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:12

  antey718 написав:
  dimo_0n написав:Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз.


Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.

ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.

Так пусть понаехавших обезьян всех мастей обучают техническим специальностям, а не тупо платят им социалку из бюджета.
vetka
 
Повідомлень: 5905
З нами з: 04.03.14
Подякував: 352 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bartonn, Patrick, Puente і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення... 1, 2
R2 » Пон 04 лют, 2019 22:04
10 568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 20:42
rjkz
В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 29 січ, 2019 11:14
55 3573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 09:05
Gastarbaiter
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 18:42
14 1002
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 16:10
Евгений Н.

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14504)
21.02.2019 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.