Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 11:18

BIGor написав: Похоже на монолог грузчика АТБ. Похоже на монолог грузчика АТБ.

curiousobro написав: росто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.

Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.



А время рассудит.

как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает. росто все, кто сомневался, получат существенный стимул к поиску работы не в украине.Как только начнется движ - работодатели сами будут предлагать свои заграничные офисы чтобы сохранить человека в команде,если он того стоит.А время рассудит.как только критическая масса опытных свалит - отрасль загнется,как и всегда оно бывает.

comanche написав: А ще це потік валюти в державу. І ці гроші, що прийшли з інших країн витрачаються тут, в нашій державі. Так що я б радив не заздрити, а придумати свій план, як викачувати гроші з айтішників А ще це потік валюти в державу. І ці гроші, що прийшли з інших країн витрачаються тут, в нашій державі. Так що я б радив не заздрити, а придумати свій план, як викачувати гроші з айтішників

Patrick написав: Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.

Между строк в корень Не совсем согласен. Но.. Здесь просто по простому сказано, на разговорном.Между строк в корень

Imp написав: 2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией. 2. При релокации зарплата меняется в сторону роста, при релокации нормальные компании помогают и со съемом жилья и с адаптацией.

Смешно. Спасибо.Так пусть судит. Сдесь:офис - дешевоналоги - дешеводать на лапу проверке - дешевоПри релокации офисов ОРЕХ взлетит. И маржа прокладки упадеть.Не делайти с них богов. Да? Сделают ИИ и все эти Итишники, штампующие код будут стоять на бирже. Примерно как с телефонистками было в прошлом веке.AlifeSoft. А че ты доси тут? Там же небо голубее и сопли розовее. Вали, попробуй, а потом расскажешь как там все сладко.Сейчас пойдет про какие-то проблемы и невозможность бросить тут котика в Межигорье.Стараюсь. Спасибо что оценили.Да? Примерно 5 лет назад в Польше, когда еще "не понаехали", было просто райское место. Сейчас, ввиду "понаехали" - зарплата вниз. Т.к. рабов много и все хотят, а ехать назад - западло уже, за визу то заплатил, паспорт сделал, билет купил. Вот и сидят.Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз. А ценник вниз это не айс. Правда? Это ж элементарщина, которую я, как сотрудник кассы АТБ - знаю. Но вы почему-то - нет.