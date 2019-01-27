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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:31

  antey718 написав:
  dimo_0n написав:Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз.


Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.

ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.


Не спорьте с экспертами.

Сказал же никто не уедет.
А если уедет то туда и дорога. Но скорее всего не уедут.
Эксперты и так проживут без ИТшников зажравшихся, элиты хреновой и без ихних пары лярдов баксов.

ЗЫ:
Если без сарказма - здорово прочищаются мозги после таких общений.
Прям таки видишь всю перспективу.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:32

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  antey718 написав:Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.

ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.

У меня один вопрос - вы еще тут?
И утверждение - ЗП ИТшнега в Бюргерландии не вызывает ахов и охов среди местного населения! Т.е. покидать пыль в глаза, как это делается тут - не выходит. А как известно - хороший понт, дороже денег!

Ну и да, приехав к бюргерам, чтоб работку то найти, нужно не инглиш знать. Нужно доки поделать, нужно... много че нужно. Вы ребенка сдайте в садик, а потом рассуждайте. Из тех 30-50% он не заплатит пол ЗП в конверте налом, да. Ну и 5% налогов это где в Бюргерландии?? Можно ссыль?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:58

Нужно наших законодателей к стенке ставить! Нагнули всех! Украина по айтишникам в 10 лучших во всем мире. Так нужно и их уничтожить, чтоб остался только обслуживающий персонал для ........
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