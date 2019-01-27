Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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dimo_0n написав:Когда вся эта ОЙлита ОТишнегов поедет толпой в Ойропу искать себе сладкие места, то чем он будет конкурировать? Зачем ему платить больше чем родному поляку\немцу? Каков смысл работадателю? А? Поэтому ценник будет вниз.
Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.
ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.
Не спорьте с экспертами.
Сказал же никто не уедет. А если уедет то туда и дорога. Но скорее всего не уедут. Эксперты и так проживут без ИТшников зажравшихся, элиты хреновой и без ихних пары лярдов баксов.
ЗЫ: Если без сарказма - здорово прочищаются мозги после таких общений. Прям таки видишь всю перспективу.
antey718 написав:Не понял что вы имеете в виду под платить больше чем поляку/немцу. Никто и не будет просить больше, в Германии ЗП айтишника выше чем в Украине процентов на 30-50, так что уплатив немецкие налоги ЗП будет соизмерима с украинской на данный момент, а траты естественно будут выше, поэтому накопить денег там сложнее.
ЗЫ По разным оценкам в Германии не хватает около 400-500 тыс. технических специалистов, из которых 50 тыс IT.
У меня один вопрос - вы еще тут? И утверждение - ЗП ИТшнега в Бюргерландии не вызывает ахов и охов среди местного населения! Т.е. покидать пыль в глаза, как это делается тут - не выходит. А как известно - хороший понт, дороже денег!
Ну и да, приехав к бюргерам, чтоб работку то найти, нужно не инглиш знать. Нужно доки поделать, нужно... много че нужно. Вы ребенка сдайте в садик, а потом рассуждайте. Из тех 30-50% он не заплатит пол ЗП в конверте налом, да. Ну и 5% налогов это где в Бюргерландии?? Можно ссыль?