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Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:25
Imp написав:
Речь о том, чтобы на свободолюбивого и не зависящего от места работы и окружающих обстоятельств человека, заводящего валюту в страну, повесить ярмо и загнать в рамки, не давая ничего взамен.
Т.е. кассир в АТБ это – зависимый от всего раб, не завозящий в страну валюту и на которого можно повесить 2 ярма? Правильно?
И тут в ветке еще один утверждал, что ITшники не считают себя элитой…
)
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valme
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:26
valme
У меня ай-ки платят как все остальные 5% + ПФ.
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сова
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:28
valme написав:
Что значит уничтожить? Речь идет о том, чтоб ITшники платили налоги наравне со всеми остальными.
Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.
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antey718
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:49
valme написав: Imp написав:
Речь о том, чтобы на свободолюбивого и не зависящего от места работы и окружающих обстоятельств человека, заводящего валюту в страну, повесить ярмо и загнать в рамки, не давая ничего взамен.
Т.е. кассир в АТБ это – зависимый от всего раб, не завозящий в страну валюту и на которого можно повесить 2 ярма? Правильно?
И тут в ветке еще один утверждал, что ITшники не считают себя элитой…
)
Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник. Айтишник же привязан к своему ноутбуку, который он кладет в сумку и едет в любое место на планете Земля с интернетом и продолжает свой труд над тем же проектом, над которым работал в Украине.
Но именно Ваша необоснованная обозленность не дает Вам увидеть основной посыл и Вы ищете за какое бы слово зацепиться и как перекрутить общий смысл.
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Imp
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:54
antey718 написав:
Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.
Тогда давайте и предприниматели будут платить по 5000 грн. Они ведь тоже ездят по тем же дорогам. Заработал 10 млн. грн., заплатил 5 тыс. налогов и свободен! Как вам такой вариант?
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valme
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:55
Imp написав:
Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник.
Магазини з касами є навіть в занюханих селах по всьому світу, як і потреба в охоронцях, треба тільки мову знати, як і айтішникам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:59
Imp написав:
Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник. Айтишник же привязан к своему ноутбуку, который он кладет в сумку и едет в любое место на планете Земля с интернетом и продолжает свой труд над тем же проектом, над которым работал в Украине.
Далеко не все ITшники могут работать удаленно. Я бы даже сказал, что таких – меньшинство. Основная масса ITшников - это такие же наемные работники, зависящие от своего работодателя, как и кассиры в АТБ. Не переоценивайте свою значимость.
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valme
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17
valme написав: antey718 написав:
Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.
Тогда давайте и предприниматели будут платить по 5000 грн. Они ведь тоже ездят по тем же дорогам. Заработал 10 млн. грн., заплатил 5 тыс. налогов и свободен! Как вам такой вариант?
Отличный вариант, пусть хоть по 5 тыс. платят, а то те кто работает за наличку показывают минимальные доходы годами и не платят вообще ничего.
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antey718
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:29
bartonn написав:
Проблема будет не только с айтишникима, но и с риелтерами, торговцами на рынках, весь сектор обслуживания и т.д. Вообщем еще пару дивизий для работы в Польше украинское правительство сформирует быстро.
Интересно где в Украине з/п 2000долл у айтишников? Мой друг не мог найти больше 1200, сейчас больше года во Вроцлаве работает 3200у.е. и доволен. Из минусов проблема с арендой квартир - их просто не хватает, цена за аренду стремительно растет.
Интересно, кем будут работать риелтеры и торгашня базарная в Европе?
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vetka
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