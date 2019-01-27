Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Т.е. кассир в АТБ это – зависимый от всего раб, не завозящий в страну валюту и на которого можно повесить 2 ярма? Правильно?
И тут в ветке еще один утверждал, что ITшники не считают себя элитой… )
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:25
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Т.е. кассир в АТБ это – зависимый от всего раб, не завозящий в страну валюту и на которого можно повесить 2 ярма? Правильно?
И тут в ветке еще один утверждал, что ITшники не считают себя элитой… )
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:28
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:49
Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник. Айтишник же привязан к своему ноутбуку, который он кладет в сумку и едет в любое место на планете Земля с интернетом и продолжает свой труд над тем же проектом, над которым работал в Украине.
Но именно Ваша необоснованная обозленность не дает Вам увидеть основной посыл и Вы ищете за какое бы слово зацепиться и как перекрутить общий смысл.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:54
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Тогда давайте и предприниматели будут платить по 5000 грн. Они ведь тоже ездят по тем же дорогам. Заработал 10 млн. грн., заплатил 5 тыс. налогов и свободен! Как вам такой вариант?
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:55
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Магазини з касами є навіть в занюханих селах по всьому світу, як і потреба в охоронцях, треба тільки мову знати, як і айтішникам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:59
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Далеко не все ITшники могут работать удаленно. Я бы даже сказал, что таких – меньшинство. Основная масса ITшников - это такие же наемные работники, зависящие от своего работодателя, как и кассиры в АТБ. Не переоценивайте свою значимость.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:17
Отличный вариант, пусть хоть по 5 тыс. платят, а то те кто работает за наличку показывают минимальные доходы годами и не платят вообще ничего.
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