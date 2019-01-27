Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 14:46

Не зависимо от того кто является владельцем ФОП, при увеличении налогов уменьшится покупательная способность. Соответственно меньше доходов получат продавцы товаров и услуг внутри страны (включая те же АТБ) и далее по цепочке уменьшение зарплат - кассиры, охоранники и т.д. Государство сьест эти деньги и распихает по карманам чиновников (корупционная составляющая).

По комментариям чувствуется озлобленность - причина или усталость людей от всего происходящего или низкий уровень образования и не желания разбираться. Все ФОП стараются придерживаться законодательства и платить налоги в отличие от большей части государства. К примеру, олигархическую составлящую если вывести из тени (включая бизнес верхушки управления государством) никакие ИТ не сравняются. А так мылят нам глаза ФОПами что бы погрязли в обсуждениях мелочей и не думали о реальных проблемах